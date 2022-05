Chahin por quórum de dos tercios: Es antidemocrático pretender declarar interdicto al actual Congreso

El constituyente de la Democracia Cristiana (DC) Fuad Chahin aseguró que "es completamente antidemocrático el pretender declarar interdicto al actual Congreso", catalogando como "una lógica de absoluta desconfianza", que de aquí hasta marzo del 2026 el actual Parlamento "no puede tocar la Constitución intangible, cuando sabemos que hay muchas cosas que va a haber que ajustar y que es muy importante poder corregir".

El quórum de dos tercios para reformas de una posible nueva Constitución fue aprobado esta semana en la Comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional, que fijó este quórum para que el actual Congreso pueda realizar reformas a la nueva Carta Fundamental, en caso de ser aprobada en el Plebiscito de septiembre.

En conversación de El Diario de Cooperativa, el ex timonel DC recalcó que aunque esto se aprobó en la comisión, espera que esto "se modifique en el Pleno, porque claramente es absurdo, un contrasentido, que el Congreso cuando esté en régimen con las normas que hoy día tenemos, podría cambiar la Constitución -salvo en determinadas materias que tienen que ir a referéndum- por mayoría simple, pero que el actual Congreso tiene que hacerlo por dos tercios".

"Hay un contrasentido, yo creo que ninguna de las dos cosas es positivo", agregó.

Por otra parte, indicó que "habíamos propuesto, y así se había aprobado en la Comisión, que el actual Congreso pudiera hacer reformas a la Constitución por cuatro séptimos, que es la misma norma que estaba propuesta para que el Congreso pueda reformar la Constitución en régimen".

"Eso se está discutiendo en la Comisión de Armonización, pero en la Comisión de Normas Transitorias nos parecía que es completamente antidemocrático el pretender declarar interdicto al actual Congreso, es una lógica de absoluta desconfianza, señalando que de aquí hasta marzo del 2026 el actual Congreso, en la práctica, no puede tocar la Constitución intangible, cuando sabemos que hay muchas cosas que va a haber que ajustar y que es muy importante poder corregir del texto constitucional", explicó.

Además, comentó que si es que no llega a resolverse en Armonización, el quórum de reforma permanente "es una de las primeras cosas que tiene que hacer el Congreso es cambiar el quórum de reforma, no podemos tener el mismo quórum de reforma en la Constitución que de cualquier ley, porque sino la verdad es que, en la práctica, deja de ser una Constitución política".

[📻] Chahin (DC): Cuando hay propuestas de normas transitorias con plazos en que se les exige cientos de leyes al Congreso en plazo acotado; uno tiene que ser realista, se pueden aprobar indicaciones con voluntarismo, pero hay que legislar con responsabilidad #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) May 28, 2022

"La Constitución tiene que ser un factor de cierta estabilidad, no puede ser algo pétreo, algo que no se pueda modificar, pero que tiene que tener cierta estabilidad, no puede estar cambiándose de acuerdo a las mayorías circunstanciales, por eso que nosotros hemos planteado un quórum de cuatro séptimos, que si bien es supramayoritario, es un quórum completamente alcanzable con un nivel razonable de acuerdo político", apuntó

Finalmente, reflexionó en torno a que aquellos que votaron a favor estén "recapacitando", porque la reacción a este quórum ha sido "fuerte", lo cual será visto en el Pleno de la Convención Constitucional el próximo jueves, de acuerdo a lo informado por Chahin: "ahí ya vamos a saber si estos arrepentimientos van a ser verídicos o no", concluyó.

Por su parte, la convencional Bárbara Sepúlveda (PC) sostuvo que "es comprensible que la Comisión haya pensado que mientras no se implemente el nuevo Poder Legislativo sea más complejo hacer modificaciones a la nueva Constitución, pero de todas maneras la reforma constitucional que está consagrada en el texto, ya contempla que en el caso de que hayan cuestiones sensibles para la ciudadanía o fundamentales del texto constitucional en ciertas materias tenga que existir un referéndum".

"A mi me parece garantía suficiente para no tener que establecer, además, este quórum de dos tercios transitorio", agregó.