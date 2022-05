Chahín y reposición de normas rechazadas: Hay que respetar las reglas, esto no es una asamblea estudiantil

El convencional Fuad Chahín (DC) volvió a cuestionar la incorporación de propuestas de normas rechazadas en otras comisiones para que vuelvan a ser revisadas y votadas por el pleno.

La crítica va dirigida en particular a la reincorporación de dos normas que ya habían sido rechazadas en la Comisión de Sistema Político: la garantía de igualdad entre independientes y miembros de partidos políticos; y la que fijaba una forma de solucionar conflictos entre la Cámara Baja y la Cámara de las Regiones.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el ex timonel de la DC señaló que "acá hay maña" tomando en consideración que una norma rechazada "se meta en otra comisión no lo hemos visto".

El covencional agrega que esto se trata de una "trampa" porque "se perdió una norma, de acuerdo a reglamento estaba completamente rechazada y lo que se hizo fue, de alguna manera, revivir una norma a través de una vía absolutamente impropia, que es presentando una indicación impertinente en una comisión incompetente para que vuelva de manera indirecta al pleno".

"Yo confío en que el pleno va a tener la sabiduría y, sobre todo, la responsabilidad con el proceso y que no va a permitir que esto ocurra. Estamos hablando de normas que son el corazón del proceso constituyente", enfatizó.

"Esto no es una asamblea estudiantil, esto es la Convención Constitucional, por lo tanto tenemos que respetar las reglas, partiendo por aquellas que nosotros mismos nos dimos. Yo creo que el pleno va a rechazar efectivamente esa norma, en caso que no, bueno, no podemos descartar llegar a la Corte Suprema", sentenció.