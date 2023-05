Chahuán: "Los chilenos van a plebiscitar un Gobierno que ha sacado nota roja"

El presidente de Renovación Nacional (RN), el senador Francisco Chahuán afirmó, en la previa a la elección de los integrantes del Consejo Constitucional de este domingo, que ésta representará un "plebiscito de la gestión del Presidente Boric".

"Al finalizar una campaña que nos desplegó desde Arica a Magallanes, no nos cabe la menor duda que la elección del 7 de mayo, donde elegiremos a nuestros consejeros constitucionales, representará un plebiscito de la gestión del Presidente Boric;t tiene nota roja, un Gobierno que abandonó los territorio, por eso no me cabe la menor duda que el próximo 7 de mayo los chilenos van a plebiscitar lo que ha sido un Gobierno que ha sacado nota roja", declaró el parlamentario de oposición.

Por su parte, desde el Partido Republicano, que proyecta ser la tienda más votada este fin de semana, apuntan a buscar acuerdos con Chile Vamos. "Chile Vamos y Republicanos tenemos que sentarnos a conversar el 8 de mayo para poder actuar en conjunto y de esa manera defender la libertad, la seguridad, el Estado de Derecho y las diferencias que existan", señaló el senador republicano Rojo Edwards.

"Como partido, probablemente va a ser el más grande, pero eso no significa que sea más grande que la sumatoria de Chile Vamos, y hoy día para todos los efectos prácticos, Chile Vamos está funcionando como un partido, más que como una sumatoria de partidos", añadió.

"DEMAGOGIA, OPORTUNISMO E IRRESPONSABILIDAD"

La presidenta del Partido Socialista (PS), la senadora Paulina Vodanovic, respondió a Chahuán y afirmó que "es muy equivocado lo que ha hecho, me parece que incluso rompe el fair play".

"Creo que tenemos que hacer que la ciudadanía entienda, que esto no tiene que ver con el Gobierno, tiene que ver con el futuro. El Gobierno está ahora, y la Constitución se escribe para 40, 50 años, y garantiza derechos para la ciudadanía, en este Gobierno y en los futuros" dijo la timonel socialista.

Mientras que el secretario general del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, apuntó que "no se puede tratar de mover el árbol a ver si cae alguna fruta a como de lugar; no, hay que hacerse responsable de los alcances y cada proceso tienen, de lo contrario es demagogia, oportunismo e irresponsabilidad"

Desde el PPC, en tanto, respondieron a los dichos de Juan Ignacio Latorre (RD), quien dejó abierta la opción a eventualmente votar rechazo a la propuesta constitucional. El secretario general de la colectividad, José Toro, lo calificó como un "error" ponerse en ese escenario.

"Uno no puede anticipar sin saber sin conocer los resultados del texto, y por lo tanto, significa que tenemos que aprender, aprendamos de los errores de la Convención", agregó.

GOBIERNO CALMA LOS ÁNIMOS

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se hizo cargo de la inquietud de la necesidad de establecer un mensaje unitario y las proyecciones que hacen desde los distintos sectores políticos.

"No nos corresponde, no es nuestro rol hacer proyecciones electorales ni construir escenarios hipotéticos, por más que en el debate democrático, parlamentarios, partidos, analistas políticos, etcétera, lo puedan hacer. Para nosotros, lo fundamental como Gobierno, es que las fuerzas democráticas logren lo que la ciudadanía espera, que creemos, con mucha convicción, que podamos resolver los problemas de nuestra democracia y su déficit, con más democracia y no con menos", declaró la secretaria de Estado.

El Presidente Gabriel Boric viajó, en tanto, a la Región de Magallanes, donde tiene su domicilio electoral y emitirá su voto el domingo. "No me cabe ninguna duda de que vamos a tener una jornada ejemplar, tanto en términos de participación (ciudadana) como de profundización democrática", dijo a la prensa.

"No me corresponde -por el veto electoral- referirme a la contingencia política específica, pero confío profundamente en la sabiduría democrática del pueblo de Chile", aseveró.