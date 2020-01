Durante la mañana de este martes Chile Vamos retomó sus reuniones de coordinación después de varios meses y luego que este lunes se reactivara el comité político ampliado tras el congelamiento de la participación de la UDI en el bloque oficialista.

El conglomerado trabaja en un sistema de resolución de conflictos y además se iniciaron las coordinaciones de cara a las elecciones municipales de octubre próximo.

En tanto, el plebiscito constitucional del 26 abril aún mantiene dividido al bloque, por lo que el Gobierno anunció que tendrá prescindencia respecto al proceso, lo que fue valorado por los partidos.

"Hay distintas posiciones dentro de Chile Vamos y por lo tanto nos parece que un Gobierno en el cual todos somos partes debiera ser garante y no tomar posición, cosa que fue refrendada por el Presidente Piñera ayer, de manera de no generar tensiones que puedan ser complejas de manejar", dijo la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline van Rysselberghe.

A su vez, el presidente de RN, Mario Desbordes, planteó que "son opiniones distintas, pero ya está zanjado".

"A mí me hubiera parecido mejor que los ministros se pudieran expresar, pero ya se zanjó que no y lo que se ha planteado y lo que se ha pedido desde RN es que no solo no digan apruebo o rechazo, si no que tampoco hagan propios los argumentos de cualquiera de las dos fórmulas y creo que eso está absolutamente claro", añadió el diputado.