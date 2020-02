Cientista política refuta a presidenta del TC: No pedimos arrasar con los cupos, como los hombres

La cientista política de la Red de Politólogas Carolina Garrido, quien fue parte del debate en el Congreso por la paridad en el proceso constituyente, refutó a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm, quien dijo que las mujeres podrían ganar más del 50 por ciento de los escaños de una eventual asamblea sin ese mecanismo.

"Las mujeres luchando por la paridad estamos aspirando solo a un 50, y esa aspiración me parece poco (...) Nuestra cultura está cambiando, y las mujeres hoy día son reconocidas como que tienen mucho que aportar, entonces quizás de manera espontánea podrían ser más", planteó en entrevista con El Diario de Cooperativa.

Garrido tildó de "peligroso" lo declarado por Brahm, pues "lo que ha pasado en la historia de nuestro país y en otras partes del mundo es que las mujeres no hemos logrado esa paridad del 50 por ciento, por eso me parece bastante peligroso no poder regularlo y asumir que podemos obtener más".

"Me parece súper bien que las mujeres podamos tener más participación, pero creo que con la misma palabra lo explicamos: nosotras buscamos paridad, y no estamos pidiendo arrasar con los cupos, como lo han hecho los hombres históricamente", sentenció la cientista.

Por su parte, la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado Miriam Henríquez, si bien contradijo a la presidenta del TC, señaló que la paridad es solo un paso para incluir exitosamente a esta parte de la población.

"En el derecho comparado, cuando se han celebrado procesos constituyentes para cambiar las constituciones, los órganos adoptando una serie de medidas como por ejemplo, una lista de candidatos de alternancia -mujer, hombre, mujer, hombre- o encabezamiento de mujer, como mucho han llegado a cifras cercanas al 30 por ciento", explicó.

Por lo tanto, la académica arguyó que "difícilmente la cifra que se pueda esperar en el órgano constituyente chileno sea muy superior a esa si no se generan otros organismos como la alternancia, más el encabezamiento, más la asignación paritaria".