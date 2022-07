CNTV sorteó orden de la franja televisiva: "Apruebo" iniciará y "Rechazo" cerrará el primer día

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) sorteó ante notario el orden de aparición de cada colectividad en el primer día franja televisiva en el marco del plebisicito constitucional de salida.

Según informó el órgano, la primera emisión se realizará el próximo 5 de agosto y será la opción "Apruebo" la encargada de abrir la campaña en horario matutino, es decir, a las 12:45 pm; la opción "Rechazo", en tanto, se tomará el horario nocturno, es decir, comenzará las 20:45 pm.

Conoce los resultados del sorteo del orden de aparición de las opciones del primer día de #franjatelevisiva



👉Opción Apruebo abrirá la franja a las 12:45 horas

👉Opción Rechazo a las 20:45 horas



El orden de aparición irá rotando en las siguientes emisiones. pic.twitter.com/9QHSVqN1Dm — CNTVChile (@CNTVChile) July 29, 2022

Los días posteriores ambas opciones deberán intercalar la hora de emisión, con el fin de que no se repita ninguna opción en un mismo horario por días consecutivos.

#Franja2022📺🗳️

Te informamos el orden de aparición de los participantes de cada una de las opciones del primer día de emisión.

👉12:45 horas Opción Apruebo

👉20:45 horas Opción Rechazo



El orden de aparición de cada uno de ellos irá rotando en las siguientes emisiones. pic.twitter.com/Z3EPtLiwlJ — CNTVChile (@CNTVChile) July 29, 2022

La exconvencional Carol Bown (UDI) comentó que "nosotros no somos parte de la franja. La franja ha sido cedida por parte de los partidos políticos a la sociedad civil. Por lo tanto, no tenemos un rol en eso. El CNTV lo verá con los parlamentarios, los políticos tradicionales, no nosotros".

El exconvencional Ruggero Cozzi (RN), en tanto, reafirmó que "los exconstituyentes estuvimos dentro de la convención, sabemos lo excluyente que es este proyecto y por eso invitamos a decirle que no a esta nueva propuesta, pero con esperanza, porque después del 4 de septiembre, tenemos que ser capaces de reencontrarnos, mirarnos a los ojos y construir un gran acuerdo nacional como el que Chile necesita".

La emisión de la franja se extenderá hasta el 1 de septiembre, tres días antes de la votación.