Colegio Médico explica por qué en marzo promovió la postergación del plebiscito y ahora no

Tras las críticas formuladas por la UDI, el Colegio Médico explicó por qué en marzo promovió la postergación del Plebiscito constitucional -previsto originalmente para abril- y no lo hace ahora, ante la situación actual de la pandemia de coronavirus, con miras a la votación fijada para el 25 de octubre.

En la discusión sobre la reforma para un plebiscito seguro en medio de la crisis sanitaria, el diputado Juan Coloma cuestionó que "el Colegio Médico el 16 de marzo propuso posponer el Plebiscito cuando había 160 contagiados; hoy día propone hacerlo cuando hay 15.800 contagiados activos".

"Hay un poco deshonestidad académica, de realidad", replicó José Miguel Bernucci, secretario nacional de la orden, en conversación con Lo Que Queda del Día.

"El 16 de marzo muy pocos países sabían lo que estaba aconteciendo y lo que iba a acontecer con el coronavirus. A nivel mundial, los países de los que hemos adquirido más experiencia ni siquiera habían llegado a su peak, por lo tanto no teníamos suficiente información de qué iba a acontecer, expuso, recordando que, en Chile, "incluso modelos matemáticos daban el peak entre la tercera semana de abril y la primera de mayo".

Por ello, "tratar de 'traslocar' la realidad que teníamos en marzo a la actual es a lo menos es deshonesto", criticó.

En cambio ahora, aunque admite que "no nos podemos cerrar a ninguna condición", planteó que "hay que tener claro, y lo que hemos aprendido, es que esos escenarios actualmente son previsibles y sabemos lo que hay que hacer para que no ocurra ese escenario", de eventuales rebrotes que puedan obligar a aplazar otra vez la votación.

"Por lo tanto está en la autoridad mantener las condiciones para que ese escenario no ocurra (...) y si llega a suceder no nos va a caer desde el cielo, por mala suetre, sino porque no tomamos las acciones necesarias para evitar esa situación", agregó.

Asimismo, en defensa de la postura que ha manifestado el Colegio Médico, "puede que estén las condiciones" para realizar el plebiscito en octubre, "pero más que eso, se tienen que preparar las condiciones para que se haga el plebiscito (...) y entre mejor manejemos la pandemia actualmente, mayor seguridad vamos a tener".

Además, reiteró que "tenemos política pública comparada y 22 procesos eleccionarios en países bastante grandes, con muchas más personas que las que aquí participarían, y la evidencia es que no han aumentado los contagios con los resguardos necesarios".

Bernucci contó que se han reunido con el Servicio Electoral para analizar el futuro protocolo sanitario para el plebiscito, y apuntó que "a pesar de la buena disposición y de la discusión que ha planteado, está muy lento", además todavía con la definición pendiente respecto a cómo podrán votar las personas que a la fecha sean casos activos de Covid-19.