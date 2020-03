Coloma y el apoyo de Lavín al "Apruebo": No me cabe duda de que sí estará en la franja UDI

De cara al plebiscito constituyente que se realizará el 26 de abril, el senador de la UDI Juan Antonio Coloma dijo que su camarada Joaquín Lavín sí o sí tiene que estar en la franja por el "Rechazo", pese a que el alcalde de Las Condes se desmarcó abiertamente de la negación de su partido a una nueva Constitución y afirmó apoyar el "Apruebo".

"Es un tema, pero hay legitimidad de opción. Nos gustaría que fuera de otra forma, pero no es algo dramático. Él está actuando conforme a sus convicciones", dijo el parlamentario, en entrevista con El Mercurio, sobre la postura de Lavín, el político mejor evaluado en la última encuesta CEP y principal carta presidencial de partido.

"No sé cómo ni cuándo, pero no me cabe duda de que Joaquín Lavín sí estará en la franja UDI. Tiene que estar", añadió Coloma.

La participación de Lavín en la franja ha generado lío en Chile Vamos en las últimas semanas. A comienzos de febrero, la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, aludió a los dichos del alcalde de Las Condes, quien -en conversación con La Tercera- afirmó estar por el "Apruebo" por una nueva Constitución y dijo que es "lógico que se exprese esa diversidad en la franja" de cara al plebiscito.

Frente a estos dichos, Van Rysselberghe fue enfática en señalar que el partido sólo va a estar en la franja del "Rechazo".

La franja televisiva se emitirá diariamente entre el 27 de marzo y el 23 de abril.

A las 12:45 horas, la Convención Mixta abrirá el espacio seguida por la campaña en favor de la Convención Constitucional. En el bloque prime, de las 20:45 horas, el "Rechazo" aparecerá primero seguido por el "Apruebo".