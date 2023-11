Varias críticas despertaron los dichos del Presidente Gabriel Boric quien, agradeciendo a organizaciones feministas en una ceremonia, indicó que "no se puede retroceder" en derechos, lo que fue tomado como alusión al Plebiscito de este 17 de diciembre.

Desde el Partido Republicano, su líder José Antonio Kast manifestó que el Mandatario "estaba contenido, era una cosa de tiempo cuando iba a reflejar lo que realmente creía de este nuevo proceso que desde que partió él ha estado en contra. No ha habido ningún momento en que él diga que no está en contra en su mente, ahora lo está verbalizando, porque ya no tiene contención".

"Como las cifras se van estrechando, y lo mismo que vemos nosotros lo ven ellos, les empieza a bajar a ellos la angustia", arremetió.

En Demócratas, que también apoya el A Favor, la senadora Ximena Rincón planteó que el Presidente "ha asumido como Jefe de Campaña del En Contra, tal como hizo el año pasado con el Apruebo".

Rincón sostuvo que Boric rompió "con su anunciada prescindencia y haciéndose eco de falsedades como el supuesto deterioro a los derechos de las mujeres cuando el texto es mucho más feminista que la Constitución vigente".