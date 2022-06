Comisión de Armonización extendió plazo para entregar informe y la de Normas Transitorias para renovar propuestas

La Comisión de Armonización extendió formalmente el plazo para entregar su informe sobre las propuestas de normas constitucionales hasta las 22:00 horas del miércoles, que originalmente vencía a la medianoche de este lunes; lo mismo que concretó posteriormente la Comisión de Normas Transitorias respecto a la fecha límite para presentar indicaciones.

La particularidad es que Armonización puede presentar un solo informe al pleno, el cual puede aprobar o definitivamente desechar las propuestas. La gestión rechazada no podrá ser reformulada.

Una de las coordinadoras de la comisión, Tammy Pustilnick, manifestó que "pedimos extender el plazo porque es un trabajo muy detallado y que toma mucho tiempo armonizar los 499 artículos del texto borrador de la Constitución. Hemos avanzado ya en el capítulo de Principios, de Sistemas de Justicia, de Participación Democrática, Estado Regional, Órganos Autónomos y Buen Gobierno".

"Estamos avanzando de forma paralela a lo que nos resta, que es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Derechos de la Naturaleza. Esperamos que hoy día en la tarde ya podamos entrar a revisar el capítulo de Reforma Constitucional", recalcó.

Sumado a ello, esta mañana el convencional Fernando Atria dijo coincidir con las palabras que dio el ministro Giorgio Jackson en torno a que si gana el rechazo es posible que muchas reformas del programa de Gobierno no se puedan hacer.

"Todo Chile sabe qué es lo que no se ha podido hacer bajo esta Constitución, no se ha podido tener un Sernac de verdad, no se ha podido tener una regulación que sea eficaz para evitar el lucro en las universidades, no se pudo crear un fondo solidario del AUGE", recordó.

Atria añadió que "para eso esta Constitución, la vigente, fue diseñada explícitamente. Entonces, me parece enteramente razonable que el ministro diga que nosotros vamos a empujar una manera de entender la Constitución, si nos vemos obligados a ello, que permita hacer nuestras reformas, pero anticipamos que vamos a tener problemas, porque reformas orientadas en esta misma dirección han tenido problemas en el pasado".

NUEVO PLAZO PARA INDICACIONES Y REPOSICIÓN DE FECHA PARA FIN DEL SENADO

En paralelo, la Comisión de Normas Transitorias también tenía plazo para renovar propuestas hasta esta medianoche, pero ante la necesidad de lograr acuerdos -dado que lo que no consiga que sea aprobado en el Pleno quedará desechado-, pidió autorización a la Mesa de la Convención para extender la fecha fatal hasta este martes a las 08:30 horas.

En la sede de la Constituyente, el edificio del Congreso Nacional en Santiago, la Comisión discutió la posibilidad de reponer en su nuevo informe la norma que establece que en marzo de 2026 comience a funcionar el nuevo Congreso, poniendo fin anticipadamente el período de los senadores que asumieron recién en marzo de este año.

"Lo que está trabajándose es la propuesta que llevamos al pleno en el primer informe, por tanto, el 11 de marzo del 2026 habría una renovación completa del sistema político con el nuevo Presidente de la República y los nuevos integrantes de la Cámara de las Regiones y del Congreso de los Diputados", sostuvo el convencional Jaime Bassa (Frente Amplio).

COLECTIVOS ACUERDAN TRANSITORIEDAD PARA RECORTAR PERIODOS DE JUECES

En la instancia también han vuelto a analizar aspectos rechazados en la misma comisión, como la aplicación inmediata del retiro anticipado de jueces y juezas, que según la propuesta de Constitución jubilarán de sus cargos a los 70 años de edad -y no a los 75 como ocurre en la actualidad-, lo que sumado a un límite a la carrera de los jueces y juezas de la Corte Suprema, implica que cerca de 90 magistrados saldrían de los tribunales superiores del país.

El convencional comunista Marcos Barraza informó que los colectivos de centroizquierda acordaron que "la norma que establece el periodo de retiro de juezas y jueces comenzaría a regir para las nuevas personas que se incorporen al Poder Judicial, en tanto jueces y juezas, desde la promulgación de la nueva Constitución".

Es decir, el eventual articulado "no regiría para quienes hoy día detentan ese cargo, lo cual da tranquilidad al Poder Judicial respecto de que no se va a ver afectada la marcha ni la continuidad del sistema de justicia".

Dicho acuerdo debe ser ratificado en una norma transitoria que se va a plantear ante la comisión y luego ante el Pleno.