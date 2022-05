Comisión de Armonización inició análisis "de fondo" del texto constitucional

La Comisión de Armonización de la Convención Constitucional inició este lunes el análisis de fondo del borrador del texto constitucional, con el fin de detectar vacíos, incongruencias e inconsistencias.

Uno de estos posibles vacíos es la ausencia de un quorum específico y permanente para reformas constitucionales, como planteó Claudio Gómez, del Colectivo Socialista.

"En la medida en que se pueda resolver a través de armonización como una norma permanente, no sería necesaria una norma transitoria, pues la Constitución comenzaría a regir in acto una vez que entre en vigencia y en ese sentido aplicarían los eventuales cuatro séptimos, que debieran reponerse por esta inconsistencia contenida en el texto constitucional", manifestó el convencional.

Pablo Toloza (UDI) indicó que "Armonización no tiene facultades para modificar los artículos. Ese artículo referente a lo que es el quórum de modificación de la Constitución, que es de cuatro séptimos, fue rechazado por el pleno, de manera que yo creo que no corresponde que Armonización pueda modificar las normas ya aprobadas y sobre todo en este caso algo que fue rechazado".

Ante esta situación, el Colectivo del Apruebo envió un oficio a la mesa directiva con el fin de que se realice un pronunciamento formal sobre las atribuciones de la Comisión de Armonización.

La mesa de la Convención Constitucional dejó en manos de la comisión de Armonización, la decisión de proponer o no al pleno incorporar un quorum específico y permanente para reformas a la futura Constitución. — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) May 30, 2022

El convencional Fuad Chahín (DC) comentó que "a mi juicio hay un vacío que debiese ser llenado porque de lo contrario se genera una especie de absurdo que hay ciertas materias de ley que tendrían un quórum mayor a la reforma constitucional, como por ejemplo la ley electoral".

"Ahora, quien tiene la facultad de interpretar el reglamento respecto de que si la Comisión de Armonización alcanzan sus facultades para poder hacer lo que se llama integración normativa, es decir, llenar vacíos que tenga el borrador constitucional, es una facultad de la mesa y tendrá que ejercerla adecuadamente y a partir de ahí nosotros fijaremos una postura", puntualizó.

"Creo que esta es una renuncia de la mesa a sus potestades de interpretación; tendremos que buscar puntos de encuentro en la comisión para armonizar, no crear nuevas normas de contenido, porque eso sí que puede ponerle una inestabilidad al proceso", complementó Felipe Harboe (Colectivo del Apruebo).

Por su parte, el constituyente UDI Martín Arrau advirtió que esta posibilidad barajada por su pares "es hacer trampa", dado que, en su opinión, "estas comisiones no tienen la facultad para esto, son de facultades muy acotadas".

"Además, porque cuando los constituyentes votaron o explícitamente dejaron contenidos fuera de la discusión constitucional fue a propósito, precisamente porque se estimó que este contenido no era necesario que estuviera en el texto", puntualizó.

Mientras que el convencional comunista Marcos Barraza dijo que "para nosotros el debate no es de quórum, honestamente, el debate es sobre una cláusula que permita que aquello que aún no se implementa no experimente abruptas transformaciones que vulneren la voluntad popular, tiene que haber un periodo de vacancia".

Sobre esta situación, la presidenta del órgano constituyente, María Elisa Quinteros, destacó que "la comisión funciona con un quórum bastante alto, con 2/3, y eso nos da seguridad y tranquilidad a la mesa que las decisiones que ahí se van a levantar van a ser de amplio consenso", puntualizó.

En definitiva, la mesa de la Convención dejó en manos de la Comisión de Armonización la decisión de proponer o no al Pleno incorporar un quorum específico y permanente para reformas a la futura Constitución.

PEQUEÑOS CAMBIOS EN TEXTO DE PREÁMBULO

La Comisión de Preámbulo, en tanto, que visó la semana pasada un texto de cuatro párrafos que antecederán a la Carta Fundamental elaborada por el órgano, se reunió este lunes para recibir una serie de recomendación en la redacción por parte de Claudia Poblete, una experta en lingüística.

La experta hizo pequeños cambios en el tercer párrafo. En una parte en la que originalmente decía "con ello hemos decidido mirar hacia el futuro", ella propuso cambiar "con ello" y poner en "este contexto". Mientras que en lugar de "Derechos Humanos" que antes estaba con mayúscula, dejar con minúsculas la d y h.

Este texto deberá ser votado en el Pleno, donde requiere dos tercios de los apoyos para ser aprobado, mientras que la mesa de la Convención decidió que el texto del preámbulo será votado párrafo por párrafo, y que además pueden ser reincorporadas otras propuestas.