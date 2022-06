Comisión de Armonización terminó votación de más de 530 indicaciones al borrador constitucional

La Comisión de Armonización de la Convención Constitucional llevó a cabo este sábado la votación de las 538 indicaciones que la misma instancia de trabajo propuso para el borrador de la nueva Carta Fundamental.

Al inicio de esta jornada de trabajo, se definió la forma en que se realizaría la votación de estas propuestas: se distribuyeron en 11 bloques, con una discusión previa de 20 minutos.

Sobre el trabajo realizado en esta comisión, uno de sus integrantes, el convencional Christian Viera (independiente) descartó que existieran exclusiones en la discusión previa, asegurando que solo ante "inconsistencias muy graves" se realizaron propuestas "más allá de lo que se discutió".

"Fue solo cuando una inconsistencia era muy grave y que además contara con respaldo y la opinión abrumadora no solamente de quién integran la comisión, sino que de expertos y organizaciones, solo en ese evento nos atrevimos a realizar una indicación que fuera más allá de lo que se discutió", puntualizó el constituyente.

Roberto Celedón, convencional de Apruebo Dignidad, señaló que "se trabajó con mucha seriedad siempre trabajando el contenido de la norma que había sido aprobado por el Pleno de la Convención por dos tercios y, por lo tanto, las indicaciones eran muy atingentes".

En tanto, el convencional Rodrigo Álvarez (UDI) señaló que "nos restamos en esta materia en una comisión que nosotros creemos que no tiene atribuciones fundamentales, que no puede cambiar nada de lo que ya aprobó el pleno. Es una comisión netamente de coordinación, más formal, de cambios gramaticales hasta de forma, no era una comisión que pudiera alterar el texto".

El vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, señaló en la previa que la "Comisión de Armonización está haciendo su trabajo, que ha sido un trabajo arduo de horas y horas. Afortundamanete ahora se están acercando a la última etapa del trabajo de la comisión, votando indicaciones y es que podremos conocer la semana del 20 de este mes las normas que vengan desde el Comité de Armonización".

DIEZ HORAS DE TRABAJO

Finalmente, tras una votación de 10 horas se finalizó con esta instancia, para dar paso a las definiciones que tome el Pleno de la Convención, en dos semanas más. El co-cordinador de la instancia, Daniel Bravo, dijo que "la próxima semana vamos a esperar la recepción de las normas transitorias que se tienen que aprobar el día martes en el Pleno, se va a deliberar y votar el segundo informe de la Comisión de Normas Transitorias y, junto con eso, vamos a proceder a la última revisión formal de gramática, ortografía y sintaxis".

Mientras que la co-cordinadora Tammy Pustilnick sostuvo que "ya con esta votación podemos hablar de un borrador 3.0, que solamente con cambios gramaticales, ortográficos o de sintaxis, vamos a decir que es la propuesta final de la nueva Constitución".

QUÓRUM DE CUATRO SÉPTIMOS

Una de las novedades fue la aprobación del quórum de cuatro séptimos para reformar la próxima Constitución. El convencional Felipe Harboe (Colectivo del Apruebo) comentó que "a mi entender es que efectivamente se haya establecido un quórum, dado que había otro artículo que establecía la existía de un quórum mas no se había consignado y había quedado un vacío a su respecto".

A su vez, su par Bárbara Sepúlveda (PC) acotó que "no queremos tener una Constitución pétrea, sin embargo, entendemos que debe tener una calificación este quórum mayor a la que se requiere para las leyes ordinarias, y por eso cuatro séptimos nos parece un quórum apropiado"