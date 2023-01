Comisión de Constitución comenzó la revisión del nuevo proceso constituyente en la Cámara Baja

Esta mañana en la Cámara de Diputadas y Diputados comenzó la revisión del proyecto que habilita el nuevo proceso constituyente por parte de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

La sesión es liderada por la diputada Karol Cariola (PC), presidenta de la comisión, y ya hay decisiones tomadas sobre el documento, como que el plazo para ingresas indicaciones es hasta las 18.00 horas del viernes 6 de enero.

Además, se corresponderá que cada bancada realice sólo una invitación para exponer en la comisión y hacer más rápida la tramitación. Cabe recordar que la reforma tiene que estar despachada antes del 27 de enero.

Por esta razón, el diputado republicano Johannes Kaiser, apeló a que los tiempos para definir este proyecto son muy cortos y podria "conducir a un vicio de procedimiento en razón de que los diputados no puedan participar como corresponde de la discusión".

Y apuntó que "ese vicio de procedimiento seria razón para llevar este proyecto completo al tribunal constitucional".

Sobre los dichos de Kaiser, el parlamentario Diego Shalper (RN) dijo que a que hay que evitar generar conflictos, y sobre la insinuación de llevar esto a una instancia juridiccional comentó que "todos los diputados saben que tienen derecho a poder hacerlo, pero a mi me parece que no tiene apego a la realidad. Tratemos de no estirar el chicle más allá de lo razonable".

El diputado Gonzalo Winter (CS) se refirió a la decisión de que sea sólo una exposición de las bandas con que no se pueden invitar a un grupo infinito de expositores.

"Todos los parlamentarios tienen derecho a presentar indicaciones y ese derecho se va a respetar por completo. Ahora, el hecho de que todos los parlamentarios tienen derecho por reglamento a presentar invitados, yo diría que no es tan así, y en cualquier caso, aunque lo fuera, ¿invitados al infinito? No, tiene límites."

Por último, a la sesión fue invitada la subsecretaria de Segpres Macarena Lobos, quien fue la primera expositora, y el presidente del consejo directivo del Servel, Andrés Tagle.

La revisión está agendada hasta las 13:00 horas de hoy y será retomada a las 15:00 hasta las 17:00 horas. Asimismo, el lunes 9 de enero se realizará la revisión y votación de las indicaciones presentadas por las Diputadas y Diputados.