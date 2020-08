Comisión de Constitución confía en despachar ley que limita del gasto electoral para el plebiscito

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados confía en alcanzar a despachar como ley el proyecto que regula y limita el gasto y el financiamiento de las campañas para el Plebiscito Constitucional del 25 de octubre, luego de que el Senado lo aprobará.

El proyecto contó con amplio respaldo en la Cámara Alta luego de que la oposición y Chile Vamos alcanzaran un acuerdo: se estableció un tope de gasto por opciones, Apruebo o Rechazo, que alcanza los 2.100 millones de pesos.

El diputado socialista Leonardo Soto, integrante de esta comisión, señaló este sábado que "fue una buena noticia que lo haya despachado con un acuerdo casi completo, y el lunes se reúne la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara para poder revisarlo y hacer el informe respectivo".

"Mientras que el martes sesiona de manera extraordinaria la Cámara de Diputados y ahí esperemos que sea enviado hacia el Ejecutivo como ley de la República", detalló el parlamentario.

Finalmente, comentó que "creo que vamos a cumplir, pese a la premura en el tiempo -hay plazo hasta el martes-, entregando una regulación sobre aporte de campaña, límite de gasto electoral y una regulación y transparencia que es muy necesaria en una campaña electoral".

UDI manifestó su preocupación por el plebiscito

Por su parte, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, manifestó en entrevista con el diario El Mercurio su preocupación respecto al plebiscito, debido a que "las condiciones para hacer campaña no son óptimas" y que la legitimidad del proceso estaría en duda.

Además insistió en que el Ejecutivo debe expresar su postura y señaló que "no me gustaría pautear al Presidente, pero me encantaría que dijera que está por el Rechazo".

Sobre esta situación, el ministro del Interior, Víctor Pérez, aseguró que "quienes están en una opción o en la otra tienen el legítimo derecho de expresar sus opiniones, pero como autoridades de Gobierno lo que tenemos que garantizar al país es que el 25 de octubre va a poder concurrir sin dificultad y con absoluta seguridad a expresar su opinión sobre cuál es el camino".

"Creo que en todas estas materias los acuerdos son fundamentales, si no hay acuerdo es difícil avanzar y creo que ese es el camino que Chile debe tomar, en medida que tengamos acuerdos vamos a ir superando las dificultades", puntualizó el secretario de Estado.