Comisión de la Cámara Baja inició la revisión del nuevo proceso constituyente

Esta mañana la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputadas y Diputados comenzó la revisión de la reforma que habilita el nuevo proceso constituyente, aprobada ayer por el Senado en su primer trámite.

La sesión fue liderada por la diputada Karol Cariola (PC), presidenta de la comisión, en ésta se adoptaron decisiones sobre la tramitación, entre ellas, que el plazo para ingresar indicaciones será hasta las 18.00 horas del viernes 6 de enero.

Además, cada bancada podrá extender una sola invitación para exponer en la comisión, a fin de hacer una tramitación con celeridad. Debido a los plazos para la organización de la elección de consejeros constitucional, la reforma tiene que estar publicada antes del 27 de enero, aunque el Servicio Electoral aclaró que -por cuestiones técnicas y prácticas- debiera ser antes.

"Todos los parlamentarios tienen derecho a presentar indicaciones y ese derecho se va a respetar por completo. Ahora, el hecho de que todos los parlamentarios tienen derecho por reglamento a presentar invitados, yo diría que no es tan así, y en cualquier caso, aunque lo fuera, ¿invitados al infinito? No, tiene límites", defendió el oficialista Gonzalo Winter (CS).

En este marco, el diputado republicano Johannes Kaiser criticó que los tiempos para definir este proyecto son muy cortos y podria "conducir a un vicio de procedimiento en razón de que los diputados no puedan participar como corresponde de la discusión".

Y apuntó que "ese vicio de procedimiento sería razón para llevar este proyecto completo al Tribunal Constitucional".

Ante esto, el diputado Diego Shalper (RN) llamó a evitar conflictos y, sobre la insinuación de llevar la reforma al TC, comentó: "Todos los diputados saben que tienen derecho a poder hacerlo, pero a mí me parece que no tiene apego a la realidad, tratemos de no estirar el chicle más allá de lo razonable".

SERVEL ACLARA PLAZOS: REFORMA DEBE ESTAR DESPACHADA PRÓXIMA SEMANA

A la sesión fueron invitados la subsecretaria de Segpres, Macarena Lobos, quien fue la primera expositora, y el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle.

Atendiendo los plazos con que contaría el Servel, Tagle apuntó que el nuevo proceso constituyente debería estar aprobado la próxima semana: "Nosotros entendemos que (el 27 de enero) es el plazo para la fecha de cierre del Registro Electoral, y es muy importante que la reforma esté despachada por el Congreso la próxima semana: hablamos del día 13, y sea publicada inmediatamente como ley".

"Es relevante para nosotros porque, si bien podemos adelantar algunas funciones para tener actualizado el Registro Electoral, no podemos incurrir en gastos para efectos de campañas para, por ejemplo, llamar a actualizar domicilio electoral", explicó.

La instancia agendó para el próximo lunes la votación en general y la revisión en particular y de las indicaciones que sean presentadas a la reforma: se espera que llegue a la Sala el miércoles.

REPUBLICANOS BUSCAN SACAR A CARIOLA DE LA COMISIÓN

Debido al cronograma adoptado en la comisión, desde el Partido Republicano ingresaron una moción de censura para sacar a la diputada Cariola de la presidencia de ésta.

"Ha sido muy problemática hoy la forma como la presidenta de la comisión ha conducido el debate, con una intención clara y deliberada de que no exista discusión, de que sea un trámite exprés, de que lo que ya ha sido urdido entre los miembros de este acuerdo sea lo que quede. Si no existe un ánimo mínimo de conducir la comisión conforme a reglamento, lo único que procede es la censura a la presidenta", justificó el republicano Luis Fernando Sánchez.

Cariola respondió reprochando que "el Partido Republicano, con un representante en la comisión, ha anunciado una censura, que carece absolutamente de argumento", toda vez que "nos hemos apegado a la aplicación del reglamento, de la Constitución y las leyes".

"Esta censura solo es una representación de su estrategia de dilación, de entorpecimiento del debate", acusó.