Comisión de Sistema Político desechó figuras de vicepresidente y supraministro

Integrantes de la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional se reunieron nuevamente este lunes con el fin de buscar acuerdos en materia de propuestas sobre la conformación de poderes del Estado.

Aunque hasta el momento no se ha entregado un documento oficial, ya que existe plazo hasta la medianoche para ingresar indicaciones, en materia de Poder Ejecutivo se desechó la figura de vicepresidencia paritaria y la del ministro o supraministro coordinador.

Mientras tanto, en Poder Legislativo se acordó revisar el nombre de los organismos, manteniendo la Cámara de Diputados, a la que se sumaría una Cámara de las Regiones.

Pedro Muñoz, del Colectivo Socialista, indicó que "hemos ido avanzado progresivamente y hemos acordado que habrá un régimen presidencial en forma sin ministro de gobierno, sin vicepresidencia, así que hemos ido despejando los nudos críticos, hemos llegado al consenso de que habrá en Chile un sistema bicameral asimétrico, con un Congreso de Diputadas y Diputados, y una Cámara de las Regiones con ciertas atribuciones y eso se lo comunicaremos cuando ya esté definitivamente cerrado".

DOMÍNGUEZ PROMETE ACUERDO Y APROBACIÓN EN EL PLENO

El vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, manifestó que "una Constitución que no cuente con un sistema político parece ser una Constitución que no tiene de dónde agarrarse, una Constitución que no tenga los derechos sociales es una Constitución que no va a venir a resolver lo que nos trajo hasta aquí".

"En ese sentido esta Constitución debe dar respuesta a esas cuestiones y yo quiero aquí, ahora y con ustedes, asegurarles que el acuerdo va a existir y que la propuesta va a tener dos tercios de apoyo en el pleno para efectos de tener una propuesta parcial plebiscitada", agregó.

En paralelo, la Comisión de Sistemas de Justicia aprobó en particular, para llevar al pleno, modificar la dirección superior del Ministerio Público, la que estará a cargo de un consejo y no del fiscal nacional.