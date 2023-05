Comisión Experta aprobó Estado social y democrático de derecho y reconocimiento a pueblos indígenas

Una ardua jornada de debate y votación se desarrolló este martes en el Pleno de la Comisión Experta, que inició la deliberación final de las normas que irán en el anteproyecto de nueva Constitución que será presentado a los consejeros constitucionales el próximo 6 de junio. Y entre las disposiciones aprobadas están la declaración de Chile como Estado social y democrático de derecho y el reconocimiento a los pueblos indígenas.

Las enmiendas aprobadas corresponden al trabajo de las subcomisiones de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado; Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos; Principios, Derechos Civiles y Políticos; y Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.

El Capítulo I, sobre "Fundamentos del Orden Constitucional", contiene 16 artículos, de los cuales -en la mayoría- se alcanzó un acuerdo en la subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos, a través de la denominada "unidad de propósito" o "enmiendas amistosas".

El Pleno estuvo encabezado por la presidenta de la instancia, Verónica Undurraga, y el vicepresidente, Sebastián Soto, quienes destacaron el espíritu de unidad y reconocieron el trabajo realizado por cada uno de los integrantes.

El comisionado Juan José Ossa (Renovación Nacional) afirmó que "queremos aprobar con entusiasmo; y el entusiasmo -por cierto- no es sinónimo de total conformidad. Si nuestro entusiasmo sólo lo pudiera esgrimir quien se considera vencedor, querría decir que se mal entendió el cargo que se nos hizo. Una cierta incomodidad con el texto, es parte de la esencia de cumplir con el mandato".

A su turno, el comisionado Domingo Lovera (Revolución Democrática) admitió que "esta propuesta (de nueva Constitución) no es perfecta, tampoco estoy seguro que se acerque a una Constitución que haya soñado; de hecho, no estoy seguro de alguna vez haber soñado con alguna Constitución. Me parece, sin embargo, que este es un pacto constitucional mucho mejor que el que hoy tenemos".

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

El artículo 1 del anteproyecto de la propuesta de la Comisión Experta establece que "la dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Su respeto y garantía es el primer deber de la comunidad política y su forma jurídica de organización".

Durante el pleno de este martes, se hizo hincapié en que estos principios están incluidos en el Estado social y democrático de derecho, el cual fue aprobado por unanimidad.

"Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas", consagra el borrador.

Al respecto, el comisionado Gabriel Osorio (Partido Socialista) explicó que "se concibe al Estado social y democrático como un instrumento idóneo para dar consecuencia efectiva a la dignidad. No proponemos un modelo de Estado inerte, mínimo, gendarme ni subordinado, como tampoco proponemos un leviatán, sino un estado eficaz, en la tutela del interés general, capaz de realizar las metas que entre todos y a través de la democracia nos damos como sociedad".

Agregó que "este Estado social representa, a la vez, un giro profundo y un retorno a la senda señalada por otro gran acuerdo alcanzado en nuestra historia republicana. Hoy nos acercamos a esa idea solidaria de sociedad que es propia de toda comunidad política que aspira al desarrollo".

El comisionado Teodoro Ribera (RN) aseguró que "no estamos creando realmente un Estado social y democrático de derecho; más bien se trata de constitucionalizar y darle un mandato a la autoridad para seguir implementando con mayor vigor el Estado social y democrático de derecho que, en mayor o menor medida, se ha desarrollado en Chile en los últimos decenios sobre la base de crecimiento económico que ha tenido el país".

"Hay varias formas de interpretar el concepto Estado social y democrático de derecho, pudiendo ser de una mirada liberar, social demócrata, cristiana, etcétera. En este caso, el Estado social y democrático de derecho del anteproyecto constitucional, se construyó sobre la base de respeto y libertades fundamentales en el marco de una democracia representativa", complementó.

PUEBLOS INDÍGENAS RECONOCIDOS EN LA NACIÓN CHILENA

Otro de los temas que generó debate fue el reconocimiento a los pueblos indígenas como parte de nación chilena, consignado en el artículo 8 del anteproyecto.

En este aspecto hubo una enmienda de unidad de propósito, donde los comisionados de la subcomisión establecieron en el inciso 1 que "la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos garantizados por esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes".

El inciso 2, en tanto, puntualiza: "El Estado reconoce la interculturalidad como un valor de la diversidad étnica y cultural del país y promueve el diálogo intercultural en condiciones de igualdad y respeto recíprocos. En el ejercicio de las funciones públicas, se debe garantizar el reconocimiento y la comprensión de dicha diversidad étnica y cultural".

En esta indicación los comisionados de oposición Bettina Horst, Natalia González, Carlos Frontaura, Hernán Larraín, Marcela Peredo, Juan José Ossa, Catalina Salem, Katherine Martorell, Teodoro Ribera, Sebastián Soto, Máximo Pavez y Jaime Arancibia, pidieron votación separada del inciso 1.

En ese contexto, la comisionada Magaly Fuenzalida (Federación Regionalista Verde Social) destacó que se alcanzara un acuerdo en materia de pueblos indígenas, los cuales, recordó, "han existido e incluso preexistido a la formación de nuestro país como Estado independiente y su integración no ha estado exenta de problemas debido a la falta de respeto y reconocimiento de su diversidad cultural".

El comisionado Máximo Pavez (Unión Demócrata Independiente) indicó, por su parte, que debían "reconocer y valorar la norma que reconoce a nuestros pueblos originarios, tan largamente e incomprensiblemente postergados por el constituyente derivado en el Congreso Nacional. Y el reconocimiento a nuestro país intercultural".

Finalmente, Pavez leyó ante el Pleno el informe que contiene los artículos 18 al 28 del Capítulo II, sobre "Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales", cuyo debate se iniciará este miércoles.

Al final del debate se dio la votación de los 16 artículos. Se aprobaron 13, dos suprimidos y uno rechazado, este último: el artículo 16 bis respecto a que "el Estado reconoce el valor económico y social del trabajo de cuidado y doméstico no remunerado, debiendo promover la responsabilidad social del cuidado y la corresponsabilidad al interior de las familias".