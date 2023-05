Comisión Experta inició este martes la votación del anteproyecto de nueva Constitución

Pasadas las 15:00 horas de este martes la Comisión Experta inició la votación de las normas constitucionales que irán en el anteproyecto que será entregado a los constituyentes electos el próximo 6 de junio.

Aunque el texto ya se encuentra cerrado y se podían presentar indicaciones hasta ayer lunes, los comisionados recalcan la importancia de los acuerdos a la hora de la toma de decisiones.

Una de ellas es la enmienda de unidad de propósitos, según la cual la Constitución reconoce y asegura el interés superior de niños, niñas y adolescentes y las condiciones para crecer y desarrollarse en su familia.

Jaime Arancibia (RN) dijo que "las normas que comenzará a votar el pleno hoy obedecen a acuerdos de cada subcomisión por tres quintos de sus integrantes. Por lo mismo pienso que van a terminar siendo aprobadas por el pleno".

"Las enmiendas presentadas obedecen a posturas que se pretenden hacer más públicas y visibles ante la ciudadanía. Tengo dudas de que puedan ser aprobadas finalmente con el quórum de tres quintos que se requiere en el Comité de Expertos, pero sin embargo es importante hacerlas valer para efectos de información pública", añadió.

Por su parte, Paz Anastasiadis (DC) comentó que "por supuesto hay debates que quedan pendientes y en especial yo hago la consideración respecto a aquello que aún nos queda pendiente como base institucional que cumplir y por otra parte para mirar una Constitución hacia el futuro".

"Estoy hablando de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que no han sido incorporados. Hemos renovado una indicación en esta materia para que podamos reabrir este debate y espero encontrarnos en unidad respecto de un derecho tan relevante que es la mirada del Estado respecto de nuestra infancia y adolescencia", precisó.

COMISIONADO RD: "ES MUCHO MEJOR PACTO CONSTITUCIONAL QUE EL QUE HOY TENEMOS"

Desde el Frente Amplio, Domingo Lovera (RD) advirtió que "cualquiera que pretenda introducir en una Constitución la visión parcial de una persona o de una parcialidad dominante -aunque irremediablemente transitoria, como enseña la historia- arriesga a ofrecer nada más que una hoja ligera que, en el breve o mediano plazo, terminará hundiéndose en el torrente revolucionario".

"Esta propuesta no es perfecta. Tampoco estoy seguro que se acerque a una Constitución que haya soñado. De hecho, no estoy seguro de alguna vez haber soñado con alguna Constitución", admitió. Sin embargo, destacó que "es mucho mejor pacto constitucional que el que hoy tenemos: ofrece, me parece, una síntesis adecuada entre tradición y avance; preserva aquellas regulaciones que nos parece que han funcionado bien; modifica y propone un nuevo horizonte en aquello que hemos podido, de consuno, identificar como los desafíos comunes para nuestra república".

COMISIONADO REPUBLICANO ANUNCIA QUE NO APROBARÁ NORMAS SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS INDÍGENAS

En tanto, Carlos Frontaura (Partido Republicano) anunció que no votará a favor de dos partes de los artículos 5 y 7, que aseguran el acceso de las mujeres en igualdad de condiciones a los distintos ámbitos de la vida nacional y los derechos colectivos de los pueblos originarios, respectivamente.

"Como para todos, el texto no es perfecto y yo quiero señalar que en mi caso personal hay dos normas que no puedo concurrir a aprobar y que me gustaba cómo estaban en la forma original: la que se refiere a la participación política de las mujeres y el reconocimiento de los pueblos indígenas", dijo el comisionado.

El representante de los republicanos agradeció a la subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos, que integró, por "su trabajo dedicado y serio, por los intentos por buscar posiciones comunes y por permitir, en actividad cívica y humana, el espacio para las diferencias", el cual, dijo, "es la garantía de que, teniendo acuerdos fundamentales, hay espacio para que los desacuerdos también puedan ser expresados".

Durante esta jornada se ha llevado a cabo el debate particular capítulo por capítulo, instancia en la que cada uno de los comisionados podrá hablar dos veces, hasta cuatro minutos en cada una de las participaciones, para posteriormente votar, lo que podría extenderse por toda esta semana.