Comité de ética de la Convención sancionó a Arturo Zúñiga por dichos contra su par Marcos Barraza

El comité de ética de la Convención Constitucional sancionó y aplicó una multa a Arturo Zúñiga, constituyente UDI por el distrito 9, por sus dichos contra su par del Partido Comunista, Marcos Barraza, en un pleno del órgano constituyente.

"Lo que usted hace señor Barraza, es un acto de mala fe. Es una pequeñez política, una mezquindad, un acto de poca cosa. Pero no me extraña porque usted es comunista. Lo único que usted quiere es empobrecer a la ciudadanía. Acá lo que está haciendo es llenándose los bolsillos de plata con las asignaciones", fueron las declaraciones del ex subsecretario de Redes Asistenciales contra Barraza.

Esto fue denunciado por la constituyente, también del PC, Bárbara Sepúlveda, quien acusó que se infringió el artículo que apunta a "actuar con fraternidad frente a sus colegas. Se abstendrán cuidadosamente de expresiones malévolas o injuriosas y de eludir a antecedentes personales", como también el ejercer el cargo "con respeto a las personas sin incurrir en discriminaciones arbitrarias", como también "ser justos y respetuosos en el trato con los ciudadanos", todos contemplados en el Reglamento de Ética de la Cámara.

Además, se dio a conocer que Zúñiga no asistió a los descargos de estas acusaciones.

"En consecuencia, el Comité resuelve por unanimidad de los asistentes aplicar la sanción", llamando al orden a Zúñiga y aplicando una multa "única, consistente en un 2% de su dieta convencional", indica el documento.