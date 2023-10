Comunes: Amarillos y Demócratas deben "apuntar bien sus dardos" por posible fracaso constitucional

Mientras el proceso constitucional sigue su curso, todavía con las votaciones en el Consejo de las enmiendas al anteproyecto de la Comisión Experta, fuera del órgano los partidos políticos continúan sus conversaciones para abordar el probable nuevo rechazo ciudadano a la propuesta, según vaticinan las encuestas.

Es el caso de Amarillos y Demócratas, que han mantenido reuniones con las derechas, representadas en Chile Vamos y Republicanos -que son mayoría y controlan el Consejo Constitucional-, para buscar alternativas que den viabilidad a la propuesta en desarrollo, pensando además en el rol que volverán a tener los expertos luego de que el órgano termine de votar.

El diputado Andrés Jouannet, timonel de Amarillos, recordó que "el 12 de diciembre del año pasado los partidos con representación parlamentaria firmamos el Acuerdo por Chile", en el que "nos comprometimos en una nueva y buena Constitución".

Sin embargo, acusó, "lo que observo es que la gente el oficialismo se desmarcó absolutamente de eso; como no les favorecieron las elecciones (de consejeros), se desmarcaron".

"Así no funciona la democracia", reprochó, asegurando que, por el contrario, "nosotros estamos haciendo un esfuerzo por que esto avance".

Aquello, no obstante, "no significa dar un cheque en blanco, porque, si finalmente quien hoy día tiene la mayoría del Consejo Constitucional electo no pone de sí -en este caso, los republicanos y la centroderecha-, nosotros tampoco vamos a dar un cheque en garantía, pero estamos haciendo un esfuerzo democrático, de diálogo".

"LAS DERECHAS VALIDARON UNA CONSTITUCIÓN A PUNTO DE SER RECHAZADA"

Desde las fuerzas de Gobierno, Marco Velarde, presidente de Comunes -partido del Frente Amplio-, emplazó que "Amarillos y Demócratas debieran apuntar bien sus dardos a quien quieren hacer responsable sobre el fracaso del proceso constitucional en curso".

Defendió asimismo que "el oficialismo se comprometió en el texto de los expertos, se comprometió en el Consejo Constitucional de llevar normas que hicieran que esta nueva Constitución fuera una casa para todos los chilenos".

Pero "son los republicanos, las derechas, quienes validaron una Constitución que hoy día está con pésimos niveles de legitimación ciudadana, que está a punto de ser votado en contra", deploró.

"Es la institucionalidad la que tiene que funcionar, entonces. Creo que hoy día no depende de nosotros salvar el proceso", enfatizó.

Demócratas, en tanto, ha tenido acercamientos concretos con el oficialismo: su timonel, la senadora Ximena Rincón ha sostenido conversaciones con sus pares del Partido Comunista y de Convergencia Social, Lautaro Carmona y el diputado Diego Ibáñez, respectivamente. Sin embardo, aún no se ha materializado una reunióin oficial con Apruebo Dignidad.