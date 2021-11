Concepción: Pasajeros de hotel reclamaron por malos comportamientos de algunos convencionales

Altas fuentes de la Convención Constitucional confirmaron que pasajeros del Hotel Pettra de Concepción reclamaron por desórdenes o comportamientos inadecuados de algunos constituyentes que se alojaban en el lugar, en el marco de la visita del órgano a la Región del Biobío.

De momento no se ha precisado el tenor de esta suerte de "indisciplina", pero se sabe que ocurrió el miércoles por la noche, fuera del horario de trabajo y en el sector de la piscina del recinto.

Fuentes de la Convención Constitucional confirman que en el hotel Pettra de Concepción fueron recibidos 3 reclamos de pasajeros por comportamiento inadecuado de algunos integrantes del organismo. — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) November 26, 2021

"Yo desconozco esos reclamos, no lo sé. El miércoles yo me dormí relativamente temprano, no sé que qué actividades hacen los constituyentes, los compañeros", comentó, consultado sobre el asunto, el constituyente Pedro Muñoz, del Colectivo Socialista, quien integra la mesa ampliada de la Convención.

"Lo que yo le puedo asegurar es que yo no he presenciado ninguna conducta reñida con la ética pública", añadió.

Pollyana Rivera, convencional constituyente del Partido Republicano, señaló, en tanto, que "los antecedentes que se han conocido de que un grupo de constituyentes tuvo un comportamiento indecoroso en un hotel en el que alojaban en Concepción es impresentable y absolutamente reprochable".

"Si bien yo alojé en otro lugar y no presencié directamente el episodio, lo ocurrido es otra situación que daña de forma grave la imagen de la Convención, por la irresponsabilidad de un grupo que actúa de manera inadecuada, y que no entienden la importancia del cargo que tienen", agregó Rivera.

El vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, señaló que si se presenta alguna denuncia formal, los involucrados deberán responder ante la Comisión de Ética.