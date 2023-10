Consejo Constitucional tuvo última sesión y propuesta quedó lista para el plebiscito

El Pleno del Consejo Constitucional aprobó la propuesta de Carta Magna por 33 votos a favor y 17 en contra.

🔴AHORA: El Pleno del Consejo Constitucional aprobó con 33 votos a favor (CHV y Republicanos) y 17 en contra (Unidad para Chile) el texto constitucional que será plebiscitado el 17 de diciembre @Cooperativa pic.twitter.com/RTsYyMXmAN — Camila López González (@g_pelusa) October 30, 2023

El texto necesitaba un quorum de tres quintos -es decir, 30 votos a favor- para ser aprobado, lo que era sobrepasado con los 33 votos que actualmente cuenta el Partido Republicano y Chile Vamos, 22 y 11 escaños, respectivamente.

Con 17 capítulos, 216 artículos y un apartado final de 62 disposiciones transitorias, el texto fue elaborado durante cinco meses por el Consejo, donde se incluyó artículos polémicos como "el derecho a la vida de quien está por nacer" -que el oficialismo teme que colisione con la aplicación de la ley que permite el aborto en tres causales-, la expulsión inmediata de los migrantes que ingresen por pasos no habilitados o la exención tributaria de la primera vivienda, que beneficia a las personas de mayores ingresos.

La entrega oficial del texto al Presidente Gabriel Boric está prevista para el próximo martes 7 de noviembre, momento en que el Mandatario deberá convocar a un plebiscito el 17 de diciembre, que tendrá dos opciones: A favor o En contra, y que será con voto obligatorio.

Si el texto se llegara a rechazar en diciembre, seguirá vigente la Constitución actual y el Gobierno ya ha adelantado que no impulsará un tercer proceso.

INTERVENCIONES EN EL PLENO

El consejero Antonio Barchiesi (Partido Republicano) declaró que "esta Constitución es mejor, es mejor para Chile y es mejor para los chilenos. Pero también es mejor porque pondrá punto final a estos cuatro años de caos e inestabilidad que han marcado nuestro país desde el 18 de octubre de 2019".

"Que quede claro: el 18 de octubre termina el 17 de diciembre con la aprobación de una Constitución para la mayoría de los chilenos que quieren orden y progreso para nuestro país. Llegó la hora de terminar con la incertidumbre, llegó la hora de una mejor Constitución para todos los chilenos", recalcó.

En tanto, el consejero Edmundo Eluchans (UDI) aseguró que en Chile Vamos "pretendimos ser un punto de encuentro entre las izquierdas y Republicanos. Hoy, con un dejo de decepción, digo que no pudimos lograrlo, porque acuerdos en temas complejos donde tenemos posiciones distintas con todos, han sido pocos nuestros votos, no tuvieron fuerza para ser más influyentes".

Y expresó que "con pesar digo hoy que quizás nada habríamos logrado con una mayor apertura de Republicanos, ya que las dudas sobre la disposición de las izquierdas a llegar a entendimientos, se dilucidó en la Comisión de Expertos, allí quedó clara la poca voluntad de ellas de alcanzar acuerdos transversales y diversos".

UNDURRAGA EXPRESÓ SU "TRISTEZA" POR EL PROCESO

Verónica Undurraga (PPD), presidenta de la Comisión Experta, expresó que "mi tristeza hoy no me hace olvidar nuestros logros que plasmamos en el anteproyecto, esta vez no fue posible, tendremos que seguir trabajando para construir acuerdos verdaderos".

"Siempre estaré disponible con persistencia para mantener abiertos los caminos que nos permitan reencontrarnos", añadió.