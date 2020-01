Consejo para la Transparencia advierte "riesgo de funa" por publicidad del padrón electoral

El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, llamó a revisar la publicidad del padrón electoral para el plebiscito constitucional del 26 de abril, dados los riesgos que provoca la exposición sobredimensionada de datos personales.

"Si bien hoy es una obligación legal que el padrón debe ser público, nosotros no tenemos ninguna competencia como para impugnar esa decisión del Servel, que está cumpliendo exactamente con la ley. Sí creemos que hay que hacer una reflexión para adelante respecto que la finalidad perseguida", señaló Jaraquemada.

"Hay algunos datos personales que se dan a conocer y que, eventualmente, no tienen mayor razón de ser", apuntó, refiriéndose específicamente al domicilio particular y al sexo de los electores.

"Basta con que el Servel chequee los datos de domicilio particular, pero que el resto de las personas, para su control social, solamente conozca el dato de domicilio electoral y no el de la residencia particular personal o comercial", remarcó.

Riesgo de funa

El presidente del CPLT dijo que existen riesgos asociados a la circulación de datos personales sin ningún tipo de traba, y que se vinculan con la seguridad de las personas, que tienen derecho a mantener control sobre sus datos, al ser titulares de los mismos.

"El que yo pueda ingresar con el nombre de una persona o el RUT y obtener rápidamente su domicilio particular; bueno, se presta, por ejemplo, para que alguien organice una funa en contra de una persona que puede tener algún tipo de exposición pública", alertó.

👩‍💻👨‍💻La ley chilena sobre protección de #datospersonales no resguarda adecuadamente tu información personal. Mientras la normativa no se perfeccione -está el Parlamento-, te sugerimos tomar algunas precauciones y #ExigeQueCuidenTusDatos. Recomendaciones👉https://t.co/qGePk78tz3 pic.twitter.com/oBS7XrOjeK — ConsejoTransparencia (@ctransparencia) 30 de enero de 2020

En cuanto al sexo del votante, subrayó que lo establecido podría entrar en contradicción con la ley que reconoce y protege el derecho a la identidad de género, que entró en vigencia recientemente y que faculta a toda persona cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral a solicitar la rectificación de éstos.

"Hoy, que hemos avanzado a mesas mixtas, carece de sentido y, por lo demás, podría entrar en contradicción con una ley recientemente aprobada que es sobre la Identidad de género y cambio registral. Lo anterior dado que desde la fecha de la publicación y antes de las elecciones, una persona podría realizar un trámite de este tipo "y eventualmente verse en un entredicho dada esa situación", cerró el presidente del CPLT.