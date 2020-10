Constituyente: Indígenas urgen no dilatar discusión de escaños reservados para pueblos originarios

A pocas semanas del plebiscito del próximo 25 de octubre, representantes indígenas integrantes de la "Red de Ciudadan@s" pidieron al Congreso no dilatar la discusión de escaños reservados para pueblos originarios en la convención que, si gana la opción "Apruebo" en las urnas, deberá redactar una nueva Constitución.

El proyecto que busca garantizar la participación indígena en el histórico proceso ya fue aprobado en general y tiene pendiente su discusión en particular en la Comisión de Constitución del Senado, con 16 indicaciones que fueron ingresadas en agosto, según señaló la organización en un comunicado.

La última sesión donde la iniciativa legislativa se abordó fue el 2 de septiembre.

En lo fundamental, la iniciativa establece el principio de establecer escaños reservados exclusivamente para pueblos originarios, independientemente de la opción sobre el órgano constituyente que se elija en el plebiscito y agrega que serán elegidos por mayoría simple en un solo distrito a nivel nacional, hasta completar el número de escaños reservados.

"Les queremos pedir a los parlamentarios y parlamentarias que puedan retomar la discusión en la Comisión de Constitución del Senado. Es fundamental tener una Convención Plurinacional donde todos los pueblos indígenas de Chile estén presentes, hombres y mujeres con cosmovisiones, con una visión armoniosa con la madre naturaleza, puedan aportar sus diferentes visiones", dijo Hortencia Hidalgo, integrante aymara del Centro de Centro de Comunicación e Investigación Indígena Chasquinayrampi.

"Queremos exigirle a los parlamentarios y parlamentarias que por una vez en la historia de Chile terminen con la exclusión permanente y sistemática hacia los pueblos indígenas y se pueda dar un nuevo comienzo con la redacción de esta nueva Constitución, por eso exigimos que se retome ya la discusión en la Comisión de Constitución del Senado", agregó.

"NO SÓLO EL PUEBLO MAPUCHE"

"Todos llaman al diálogo para resolver los conflictos entre el Estado, la sociedad chilena y el pueblo mapuche, pero el diálogo más importante es el constituyente y para que se produzca tenemos que asegurar que los pueblos indígenas sean parte, y no solo el pueblo mapuche, sino que los 10 pueblos que están reconocidos en nuestro país tienen derecho a participar", enfatizó el abogado constitucionalista Salvador Millaleo, el primer consejero mapuche del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

El jurista sostuvo que "los escaños reservados son la posibilidad real de que los pueblos indígenas intervengan en el proceso constituyente, que puedan participar en el diálogo más importante que tiene una sociedad".

Agregó que en ese debate se debe "discutir una deuda que tenemos como sociedad: el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, pero esto no se va a poder hacer si es que estos no están participando, porque no se puede hacer un reconocimiento sin los pueblos indígenas".