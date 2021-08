Constituyentes oficialistas cuestionaron plebiscito dirimente: "Se puede prestar para abusos de la mayoría"

Luego que la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial aprobara, en su propuesta de reglamento, la incorporación de un plebiscito dirimente, este sábado constituyentes del bloque Vamos por Chile -que votaron en contra de la iniciativa- cuestionaron la decisión y aseguraron que "se puede prestar para abusos de la mayoría".

La medida promueve que se pueda implementar este mecanismo de consulta ciudadana, previo al plebiscito de salida de 2022, para aquellas materias que no hayan alcanzado el quórum de dos tercios (2/3 o 66%) en el órgano constituyente, pero que sí hayan superado los tres quintos (3/5 o 60%).

Ante esto, la convencional Claudia Castro (Independiente-UDI) aseguró que esta medida "es una falta de respeto" que desconoce el acuerdo de noviembre que mantenía el quórum en dos tercios.

"Este mecanismo va en contra del espíritu de acuerdos que buscaba la Convención y se presta para abusos de la mayoría al no tener que transar con nadie. Tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos, sabemos que la participación ciudadana es fundamental en este proceso, y por eso debemos incorporar otros y más mecanismos", puntualizó Castro.

En esta línea, afirmó que "esta disposición ya se había rechazado en la subcomisión de reglamento, es una falta de respeto que se trate de pasar por encima de las decisiones de los órganos competentes".

Por su parte, la constituye Bárbara Rebolledo (Independiente-Evópoli) aseguró que "aquellos que dicen que es un mecanismo de participación súper democrática, creo que lo único que están logrando es prometer cosas que puede que no podamos realizar".

"Está el país hoy (no está) en condiciones de que nosotros no nos pongamos de acuerdo y le tiramos una pelota a la ciudadanía y que, más encima, el impuesto de los chilenos, con las necesidades económicas que estamos atravesando nos gastemos millones de pesos en un plebiscito porque los 155 elegidos no seamos capaces de ponernos de acuerdo, yo creo que es una irresponsabilidad", cuestionó la convencional.

Ahora deberán esperar la ratificación en el pleno de la Convención Constitucional, aunque primero requerirá que el Congreso establezca los mecanismo legales para su realización.