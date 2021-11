Constituyentes oficialistas se marginaron de sesionar para reunirse con víctimas de la violencia rural

La coordinadora de la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía de la Convención Constitucional, Beatriz Sánchez, lamentó que un grupo de convencionales de Chile Vamos se marginara de la sesión que se realizaría en la comuna de Curanilahue, en el marco de la visita del órgano constituyente a la Región del Biobío.

En horas de esta mañana dicha comisión sesionó en la Casa de la Cultura de Curanilahue, donde escucharon nueve exposiciones de distintas autoridades y organizaciones de la sociedad civil. No obstante, se dio cuenta que los constituyentes UDI Pablo Toloza, Eduardo Cretton, Marcela Cubillos, Martín Arrau, Constanza Hube, entre otros, decidieron marginarse de la actividad.

Según se señaló, los constituyentes de Vamos por Chile decidieron reunirse de forma paralela con un grupo de víctimas de la violencia rural.

Estamos en Cañete con víctimas de terrorismo. Desgarradores testimonios. ¿Cómo la convención no condena la violencia? ¿Cómo la mayoría no se atreve a venir a enterarse de lo que pasa? — Rocío Cantuarias (@rocicantuarias) November 24, 2021

Sánchez expresó que "para mí fue una total sorpresa, yo soy coordinadora de la comisión de principios y no tenía idea que no iban a venir, de hecho los estábamos llamando para ver si llegaban".

"Me parece muy lamentable porque la Convención se dio una tarea y un compromiso, que es estar en Curanilahue escuchando las distintas organizaciones que quisieron plantear, y me parece triste la verdad que ellos hayan decidido hacer algunas actividades personales y no estén presentes como lo habíamos organizado", agregó.

La Coordinadora Beatriz Sánchez, da inicio formal a la sesión de la Principios Constitucionales desde Curanilahue #RegiónConstituyente pic.twitter.com/APValhIDMP — Chile Convención (@convencioncl) November 24, 2021

EXPOSICIONES ANTE LA COMISIÓN

Una de las agrupaciones que expuso ante la instancia fue el local Colectivo de Mujeres Autoconvocadas. Alejandra Salazar, representante de ésta, sostuvo que "podemos distinguir al menos cinco tipos de violencia de género: física, psicológica, económica, sexual, obstétrica".

"Por lo cual -pidió- esperamos que en la nueva Constitución feminista, o al menos paritaria, los derechos de las mujeres y las minorías sexuales sean expresados, garantizados y que se establezcan mecanismos de exigencia y aseguramiento en el cumplimiento".

También participó la Fundación Peumayen, creada para agrupar a personas que se dedican a cuidar personas enfermas, particularmente por mal de Alzheimer.

"Hay que pasar muchos coladores para poder recibir este estipendio que nos dan por dejar nuestras vidas de lado al servicio de nuestros familiares pacientes de Alzheimer, 29 mil pesos y fracción. Siento que pagamos un costo muy alto en el sentido de que quedamos con algunas lagunas previsionales que nos bajan nuestras pensiones. Para nosotros no hay fiesta, no hay domingo, no hay festivos, tenemos implemento que cuidar lo hacemos a puertas cerradas y para la sociedad somos un trabajo invisibilizado", detalló sobre la realidad que viven Patricia Higueras, fundadora de la organización.

"Creemos que es fundamental que se instaure el principio de la corresponsabilidad social del Estado respecto del problema de los cuidados. Desfeminizar, desfamiliarizar y colectivizar los cuidados, queremos ver establecidos los derechos de las cuidadoras al mismo nivel de los enfermos que cuidamos", planteó ante los convencionales Rodrigo Coronado, integrante de la fundación.

BEATRIZ SÁNCHEZ, "MUY EMOCIONADA"

La alcaldesa Alejandra Burgos expresó que la visita de esta comisión de la Convención es un hecho "histórico e importantísimo para nuestra comuna".

"Se han podido presentar varias organizaciones, y estamos con una sensación de ser escuchados, que es el espíritu de descentralizar la discusión constitucional, valoró.

"Me emocioné mucho", manifestó la convencional Sánchez, quien resaltó que "es muy distinto escuchar lo que pasa incluso cuando hablamos de violencia obstétrica, el problema de acceso a la vivienda o cuando hablamos de cuidadoras, de algo que sucede en Santiago, en una gran metrópoli, a lo que sucede en una comuna que es pequeñita y tiene menos acceso todavía".

"Las desigualdades se viven de una manera más brutal y nos hace una reflexión mucho más profunda de lo que significa una nueva Constitución que aborde estas temáticas, con una mirada desde todos los territorios", subrayó la coordinadora de la comisión.