Constituyentes quieren que el Estado proteja "en forma equitativa" el derecho a la seguridad ciudadana

En medio de la alerta y preocupación que han generado los últimos hechos delictivos que han afectado al país, un grupo transversal de convencionales constituyentes presentó una iniciativa de norma que busca incluir en la nueva Carta Magna el "derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia".

Los autores de la propuesta, titulada "La seguridad también es un derecho", son el izquierdista César Valenzuela (Partido Socialista) y el derechista Ruggero Cozzi (Renovación Nacional), pero también es respaldada por representantes del Frente Amplio e Independientes No Neutrales. Además, contó con el apoyo de distintos alcaldes de la Región Metropolitana y regiones.

Según indica el texto, es un "deber del Estado proteger en forma equitativa el ejercicio de este derecho a todas las personas y comunidades".

"Las acciones de prevención, persecución y sanción de los delitos, así como la reinserción social de los condenados, serán desarrolladas por los organismos públicos que señale esta Constitución y la ley, en forma coordinada y con irrestricto respeto a los derechos humanos", continúa el documento.

La iniciativa se compone de tres elementos fundamentales: reconocimiento del derecho, mandato de protección y actuaciones específicas.

El siguiente paso será que la iniciativa pase a una comisión donde será discutida y votada.Si alcanza la mayoría simple, la propuesta pasará al pleno, donde necesitará un respaldo de dos tercios de los 155 integrantes para aprobarse.

"SON MANDATOS EXPRESOS, NO ES POESÍA"

"Este es un proyecto tremendamente importante e inédito que sienta las bases para un trato distinto del Estado en materia de seguridad. Son mandatos expresos, no es poesía", explicó Valenzuela en El Primer Café de Cooperativa.

El convencional socialista señaló que "este proyecto no termina con la delincuencia ni con el problema de la seguridad, así como tampoco el reconocimiento del derecho a la salud termina con las enfermedades de las personas. El Estado a usted no le puede garantizar que no sea víctima de un delito, pero debe haber acciones del Estado que tienen que tratar de generar que no se provoquen los delitos; que si se provocan, se investiguen; que si se investigan, se sancionen en los casos de los culpables; y que los culpables tengan la posibilidad de reinsertarse".

Todo eso, agregó, "bajo un mandato equitativo; es decir, la importancia que tiene un robo con intimidación afuera del Parque Arauco tenga la misma importancia que si ocurre en Recoleta".

LA SEGURIDAD TAMBIÉN ES UN DERECHO!



Junto a un grupo transversal de constituyentes, alcaldes y alcaldesas, presentamos un proyecto de norma constitucional que reconoce el derecho de todas las personas a vivir en entornos seguros y libres de violencia.#laseguridadesunderecho pic.twitter.com/yoC7WiRula — César Valenzuela - Constituyente (@cesarvalenz) January 18, 2022

"ESTE ES UN PRIMER PASO, UN PARAGUAS CONSTITUCIONAL"

"Para mí, la seguridad ciudadana tiene que ser el primer gran acuerdo, porque las democracias no pueden funcionar si es que el Estado no es capaz de cumplir con su deber de ejercer legítimamente, con respeto a los derechos humanos, el monopolio de la fuerza para garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos en libertad. Este es un gran primer acuerdo", puntualizó Cozzi en El Primer Café.

"Este es un primer paso, un paraguas constitucional para toda la institucionalidad que tiene que colaborar en garantizar este derecho desde los municipios, las policías, una fiscalía moderna, un sistema judicial que no dé señales de impunidad y un sistema penitenciario que cumpla con la reinserción. Si logramos realizar todo eso, vamos a ir avanzando en mayor seguridad y justicia", agregó el constituyente de RN.

Junto a @cesarvalenz, convencionales y alcaldes de todos los sectores, presentamos la iniciativa "Derecho a la Seguridad Ciudadana".



Viene hacerse cargo d la protección d las personas e incorpora el Dº a vivir en entornos seguros y libres de violencia.#LaSeguridadEsUnDerecho pic.twitter.com/ivj53WdjDe — Ruggero Cozzi Elzo (@ruggero_cozzi) January 18, 2022

"Esperamos que tenga éxito en la comisión y en el pleno", expresó Cozzi.

"Por la amplitud que hemos presentado el proyecto, estoy seguro de que vamos a llegar a muy buen puerto", sentenció Valenzuela.

Propuesta de norma constitucional "La seguridad también es un derecho" by Cooperativa.cl on Scribd