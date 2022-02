Convención: 15 artículos de Forma de Estado avanzan a la propuesta de texto constitucional

La Convención Constitucional aprobó en particular 15 artículos emanados del informe de la Comisión de Forma de Estado, por lo que pasarán íntegramente a la propuesta de texto constitucional, tras un debate que estuvo centrado en la descentralización del país y la regionalización este viernes.

Otros nueve artículos fueron visados parcialmente por el Pleno, pues contienen al menos un párrafo o inciso que regresará a la instancia para la elaboración de un nuevo informe.

En tanto, en el caso de los apartados 27, 29 y 35, fueron desechados el párrafo 24; el inciso F; y el párrafo 2 y los incisos 11 y 16, respectivamente.



Finalmente, sólo cuatro artículos de este primer informe fueron rechazados, pero por alcanzar la mayoría de 78 votos, igualmente volverán a la comisión de origen.

Al cierre de la sesión, la coordinadora de Forma de Estado Jennifer Mella destacó el haber alcanzado "más del 60 por ciento del articulado con dos tercios, que es lo que hoy día nos lleva a decir que el Estado regional, plurinacional e intercultural, con entidades con autonomía, con órganos con facultades políticas, administrativas y legislativas" estará plasmado en el primer borrador.



"Esto es más poder para los territorios, sin fragmentación, con una unidad en torno a consagrar el catálogo de derechos en todo el país de una manera igualitaria, con equidad, cooperación y asociatividad", enfatizó.

"La jornada ha sido extenuante; fue un debate realmente fructífero, y creemos que el intercambio entre los constituyentes da muestras de que tenemos todo un camino de deliberación que se puede construir democráticamente, aunque sostengamos posiciones distintas", reflexionó a su vez la vicepresidenta adjunta Bárbara Sepúlveda (PC).

REPAROS POR "ESTADO REGIONAL"

En primer lugar, el Pleno decidió aprobar la propuesta de que Chile sea un Estado Regional, Plurinacional e Intercultural, otorgándole más poder y autonomía financiera a las regiones, lo que ha generado ciertas críticas, principalmente desde el oficialismo, en la discusión del órgano constituyente.

"Chile es un Estado Regional, plurinacional intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad ente todas ellas, preservando la unidad e integridad territorial", señala el inciso constitucional.

Amaya Álvez (RD) señaló que "esta es la concreción de una demanda ciudadana, cuando dijimos que traíamos las demandas ciudadanas quizás quienes habitan la metropolitana no tendrían esta demanda dentro de los primeros lugares, para quienes venimos de regiones esta es una demanda sentida; este es un gran día porque siempre hemos querido autonomía".

Asimismo se aprobó el inciso segundo que señala que "el Estado promoverá la cooperación, integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales".

Durante la discusión, la convencional Cristina Dorador descartó que existan "regiones ricas versus regiones pobres", pues "Antofagasta tiene el PIB más alto de Chile después de la Metropolitana y somos pobres y altamente desiguales; ni siquiera tenemos carreteras seguras, no hay especialistas médicos, y el déficit de viviendas es abismante".



"El Partido Comunista, antes Partido Obrero Socialista, fue fundado por Luis Emilio Recabarren en Iquique, y es paradójico que algunos de sus miembros ahora estén en contra del Estado Regional", fustigó.

La vicepresidenta adjunta Sepúlveda replicó a Dorador reflexionando que "se nos ha dicho que somos miopes, que no vemos la realidad, que habitamos la comodidad santiaguina, y por eso nuestras dudas legítimas sobre ciertas medidas que propone el informe están sesgadas, y son la expresión del más pérfido centralismo".



"Nos hablan de la comodidad santiaguina, con sus autopistas concesionadas, sus lujos, sus malls, su Wifi permanente. ¿Cuál Santiago conocen? Yo podría acusarles también de satanizar la Región Metropolitana sin tener la menor idea de lo que realmente es. Les invito a darse una vuelta por Cerro Navia, donde el problema no es si te llega o no la señal del Wifi, sino que mucha gente vive sin alcantarillado", ejemplificó la convencional comunista.

"CHILE TIENE UN TERRITORIO ÚNICO E INDIVISIBLE"

Además, se aprobó el inciso primero del Artículo número 2, que señala que el "Estado se organiza territorialmente en regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas, y territorios especiales".

Junto con esto, se aprobó el inciso tercero del artículo 2, que dice relación con que "la creación, modificación, delimitación y supresión de las entidades territoriales deberá considerar criterios objetivos en función de antecedentes históricos, geográficos, sociales, culturales, ecosistemas y económicos, garantizando la participación popular, democrática y vinculante de sus habitantes, de acuerdo con la Constitución y la ley".

Cabe señalar también que se aprobó el primer inciso del artículo 3, que señala que "Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultura, forma un territorio único e indivisible". Con esto se despejan las dudas respecto a presuntas voluntades separatistas si es que nuestro país finalmente se convierta en un Estado regional, en caso de que la nueva Carta Magna sea aprobada en el plebiscito de salida.

LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DEBERÁN SER CONSULTADOS EN ASUNTOS QUE AFECTEN SUS DERECHOS

Además, se aprobó el inciso tres del artículo 4, relacionado al territorio marítimo: "Es deber del Estado proteger los espacios y ecosistemas marinos y marino-costeros, propiciando las diversas vocaciones y usos asociados a ellos, y asegurando, en todo caso, su preservación, conservación y restauración ecológica. La ley establecerá su ordenación espacial y gestión integrada, mediante un trato diferenciado, autónomo y descentralizado".

El convencional Fuad Chahín, en tanto, advirtió que la aprobación del artículo número 7 sobre que los "pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgar el consentimiento libre previo e informado en aquellas materias y asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en su Constitución" significará un "veto".

"Tal como está, nos parece que se establece un veto bastante amplio, porque ya no se exige una consulta, que tiene que implementarse de buena fe, de cara a lograr acuerdos, sino que un consentimiento explícito, y la afectación ya no es sólo directa, sino que puede ser cualquiera y en cualquier materia. Vamos a tener que ver cómo se trata en otras normas más particulares, y después cómo lo armonizamos", apuntó el demócratacristiano.

Coincidió Luciano Silva (RN), asegurando que "mi preocupación es que no están ganando las regiones, porque lo que se está instalando es una especie de asambleísmo universitario (...) es simplemente infantilismo político y revolucionario".

ARTÍCULO 10: PLURINACIONALIDAD E INTERCULTURALIDAD

En tanto, la Convención aprobó el artículo número 10 de la "Plurinacionalidad e interculturalidad en el Estado Regional. Las entidades territoriales y sus órganos reconocen, garantizan y promueven en todo su actuar el reconocimiento político y jurídico de los pueblos y naciones preexistentes al Estado que habitan sus territorios".

Además se aprobó el inciso primero del artículo 11, que guarda relación con la postulación y cesación de cargos en las entidades territoriales. "La elección de las y los representantes por votación popular de las entidades territoriales se efectuará asegurando la paridad de género, la probidad, la representatividad territorial, la pertenencia territorial, avecindamiento y la representación efectiva de los pueblos y naciones preexistentes al Estado".

Asimismo se aprobó el artículo número 14 respecto a Cuestiones de competencia, y dice: "la ley establecerá el procedimiento para resolución de las distintas contiendas de competencia que se susciten entre el Estado y las entidades territoriales, o entre ellas, las que serán conocidas por el órgano encargado de la justicia constitucional".

REGIONES AUTÓNOMAS CON ATRIBUCIONES LEGISLATIVAS, REGLAMENTARIAS Y EJECUTIVAS

Superando ampliamente los dos tercios se aprobó el artículo número 17, sobre diferencia territorial: "El Estado deberá generar políticas públicas diferenciadas y transferir las competencias que mejor se ajusten a las necesidades y particularidades de los entes territoriales, con los respectivos recursos".

Asimismo, se aprobó el artículo número 18, sobre Las Regiones Autónomas: "las regiones autónomas son entidades políticas y territoriales dotadas de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio que gozan de autonomía para el desarrollo de los intereses regionales, la gestión de sus recursos económicos y el ejercicio de las atribuciones legislativas, reglamentarias, ejectuvias y fiscalizadoras a través de sus órganos en el ámbito de sus competencias, con arreglo a lo dispuesto en la Constitución y la ley".

En tanto, respecto a las mismas regiones autónomas, el Pleno de la Convención rechazó y envió a la comisión el artículo 22, que dice relación con que "la organización institucional de las Regiones Autónomas se compone del Gobierno Regional, la Asamblea Legislativa Regional y del Consejo Social Regional".

A su vez, respecto al eventual Consejo de Gobernaciones, que conformarán los gobernadores regionales, se rechazó definitivamente el inciso sexto del artículo 29, que facultaba a la instancia la participación en la elaboración de la Ley de Presupuestos. Los incisos primero, quinto y séptimo fueron visados, mientras que el segundo, tercero y cuarto volverán a comisión.