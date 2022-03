Convención activó la prórroga legal de tres meses y ratificó a la mesa directiva

La dirección de la Convención Constitucional activó este martes la ampliación del plazo de redacción de nueve a 15 meses, por lo que el nuevo texto deberá estar listo en julio próximo.

Así lo comunicó la presidenta del organismo, la odontóloga María Elisa Quinteros (independiente), en el marco de su cuenta pública frente al Pleno.

"Hoy activamos la prórroga constitucional que nos permite extender el plazo de funcionamiento de esta Convención por tres meses más, hasta completar un año de trabajo constituyente", dijo Quinteros en el Salón de Honor del Congreso de Santiago.

"De acuerdo a este plazo, nuestro trabajo tendrá que estar absolutamente concluido el 5 de julio de este año, fecha en que deberemos hacer entrega al Presidente de la República de la propuesta de texto constitucional que será sometida a votación por las y los chilenos en el Plebiscito de salida, en una fecha aún por definir", señaló.

El órgano, que se constituyó el 4 julio de 2021, tenía por mandato redactar y aprobar una propuesta de texto en el plazo máximo de nueve meses tras su instalación, lo que indicaba que podría finalizar el 4 de abril, pero podía optar a un plazo de prórroga de tres meses más una única vez.

De forma oficial, la extensión debía ser solicitada por la presidencia del órgano o por un tercio de sus miembros en los 15 días previos al vencimiento del plazo de nueve meses.

RATIFICACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA

Posterior a su cuenta pública, y tal como establece el Reglamento del organismo, el Pleno procedió a votar la ratificación de la actual mesa directiva, para lo cual se requería la mayoría absoluta de los constituyentes (78).

La permanencia de la presidenta Quinteros y su vicepresidente, el médico Gaspar Domínguez, fue aprobada por 114 votos a favor, ocho en contra y 25 abstenciones.

🔴 AHORA El Pleno de la Convención aprueba la continuidad de la mesa encabezada por María Elisa Quinteros hasta el término del proceso el 5 de julio.@Cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) March 22, 2022

"Hace sólo tres meses jamás me hubiera imaginado que estaría hablando ante ustedes como presidenta de la Convención Constitucional, liderando esta histórica tarea. Las circunstancias me pusieron en este lugar con una responsabilidad que no imaginé tener. Más de una vez he tenido dudas, cansancio y preocupaciones, ¿pero qué proceso complejo como el que estamos viviendo no lo tendría?", expresó Quinteros.

"Pese a la dificultades, acá estamos de pie, enteras, comprometidas y entusiasmadas para seguir liderando esta histórica tarea de entregarle una nueva Constitución al país", enfatizó.

PLENO VOTARÁ CONSEJO DE JUSTICIA

Esta tarde, el Pleno se analizará el segundo informe de la Comisión sobre Sistemas de Justicia que propone, entre otras iniciativas, la creación de un órgano denominado "Consejo de la Justicia".

El diseño de este organismo, que tendría como objetivo el nombramiento de distintos jueces y estaría integrada por 17 personas -apenas seis de ellas del Poder Judicial-, ha causado un arduo debate entre los constituyentes y en el Poder Judicial.

Al respecto, la nueva vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, advirtió esta mañana que "lo sustantivo que a nosotros nos preocupa es la composición y no dejar estas atribuciones tan abiertas que podrían calificarse a los jueces de acuerdo a sus fallos, cosa que no es adecuada porque obviamente podría afectar la independencia judicial".

"Hay ciertas atribuciones que se le dan al consejo que son excesivamente abiertas y que a nosotros nos preocupan como se lo hemos hecho presente a la Comisión de Venecia cuando nos reunimos con ella", indicó la portavoz del Poder Judicial en su primera comparecencia.

"Particularmente, esta revisión integral que se haga de los tribunales en audiencia pública nos parece muy preocupante puesto que justamente en virtud de esta situación es que se establece una separación entre lo jurisdiccional y lo administrativo y siendo así entonces la revisión integral tendría que referirse a los jurisdiccional y es parte nos preocupa mucho, creemos que sería bueno definirla", agregó.

El convencional Christian Viera comentó que "tenemos detectados cuales son los problemas sobre la revisión integral que se realizará del consejo de la justicia, de los órganos jurisdiccionales. Es evidente que se trata de una revisión de la gestión administrativa".

"Habrá que realizar la corrección en ese numeral para que quede absolutamente claro que es sobre la gestión administrativa, entonces capaz que esa norma también vuelva (a la comisión)", precisó.

Además, en la discusión quedó excluida la idea de que los pueblo originarios pudieran tener sus sistemas judiciales particulares.

El convencional de RN, Ruggero Cozzi, comentó que "es una buena noticia en el sentido de que la propuesta que hoy día se votó en el Pleno era incompleta. Necesitamos definir cuáles son los borde y los límites de esta nueva jurisdicción indígena de lo que llamamos pluralismo jurídico, y atendido que era una propuesta incompleta. En buena hora tenemos una oportunidad de mejorarlo".

Agregó que "hay algunas normas que se rechazaron definitivamente, como el derecho de opción, y eso es sumamente preocupante, porque al menos desde nuestro sector y creemos que eso representa el parecer de la gran mayoría de los chilenos. Tiene que existir la libertad de poder escoger acudir a los tribunales ordinarios cuando eventualmente haya competencia indígena en la materia".

En tanto Fuad Chahín, de la DC, comentó que "está muy bien el principio de coordinación, pero esto no puede estar supeditado al consentimiento de los pueblos indígenas, porque en definitiva, hay un veto donde el legislador no es apto para poder establecer esos mecanismos de coordinación. Tiene que pedir el consentimiento. No estamos hablando de consultas, sino que de consentimiento. Y eso creo que nuestro juicio era lo que no correspondía".

"Tampoco correspondía el recurso que se establece un recurso de revisión y que además debiera ser de unificación de jurisprudencia, en lugar de verlo la Corte Suprema, se establecía una Corte especial plurinacional", zanjó.

"Esa es una conversación que requiere mayor madurez política", complementó Viera, estimando que el que "regrese (a comisión) nos da tiempo para conversar y alcanzar la madurez que reclama una discusión de esa importancia".

Junto a esto, volverá a comisión, porque tuvo menos de dos tercios los votos, la definición de que se compone de 21 juezas y jueces elegidos conforme al criterio de paridad de género y plurinacionalidad.

También no alcanzó el cuórum la norma que indica la duración de los cargos de los jueces tendría un máximo de doce años sin posibilidad de reelección.

Una de las coordinadoras de la Comisión de Sistemas de Justicia, Vanessa Hoppe, comentó que "lamentablemente no hemos tenido la libertad suficiente, porque sabemos las presiones que han recibido miembros de la Comisión, incluso funcionarios del Poder Judicial, que constantemente también nos están escribiendo y lamentablemente aquí la defensa de intereses que parecen ser gremiales afectan también la libertad en cómo se dan estas discusiones".

SE ACABAN LAS CÁRCELES CONCESIONADAS

También fue aprobada e incorporada al texto constitucional la norma sobre establecimientos penitenciarios, que se señala que sólo el Estado puede ejecutar el cumplimiento de penas y medidas privativas de libertad a través de instituciones públicas.

Esto implicaría el fin de las cárceles concesionadas a entes no estatales.