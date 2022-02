Convención aprobó definición de Chile como Estado Regional, Plurinacional e Intercultural

Este viernes se votarán en particular los primeros artículos del informe de la Comisión de Forma de Estado de la Convención Constitucional, cuyo debate estará centrado en la descentralización del país y la regionalización.

En primer lugar la Convención decidió aprobar la propuesta de que Chile sea un Estado Regional, Plurinacional e Intercultural, otorgándole más poder y autonomía financiera a las regiones, lo que ha generado ciertas críticas, principalmente desde el oficialismo, en la discusión en el pleno del órgano constituyente.

"Chile es un Estado Regional, plurinacional intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad ente todas ellas, preservando la unidad e integridad territorial", señala el inciso constitucional.

Asimismo se aprobó el inciso segundo que señala que "el Estado promoverá la cooperación, integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales".

"CHILE TIENE UN TERRITORIO ÚNICO E INDIVISIBLE"

Además, se aprobó el inciso primero del Artículo número 2, que señala que el "Estado se organiza territorialmente en regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas, y territorios especiales".

Junto con esto, se aprobó el inciso tercero del artículo 2, que dice relación con que "la creación, modificación, delimitación y supresión de las entidades territoriales deberá considerar criterios objetivos en función de antecedentes históricos, geográficos, sociales, culturales, ecosistemas y económicos, garantizando la participación popular, democrática y vinculante de sus habitantes, de acuerdo con la Constitución y la ley".

Cabe señalar también que se aprobó el primer inciso del artículo 3, que señala que "Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultura, forma un territorio único e indivisible". Con esto se despejan las dudas respecto a presuntas voluntades separatistas si es que nuestro país finalmente se convierta en un estado regional, en caso de que la nueva Carta Magna sea aprobada en el plebiscito de salida.

ARTÍCULO 10: PLURINACIONALIDAD E INTERCULTURALIDAD

Además, se aprobó el inciso tres del artículo 4, relacionado al territorio marítimo: "Es deber del Estado proteger los espacios y ecosistemas marinos y marino-costeros, propiciando las diversas vocaciones y usos asociados a ellos, y asegurando, en todo caso, su preservación, conservación y restauración ecológica. La ley establecerá su ordenación espacial y gestión integrada, mediante un trato diferenciado, autónomo y descentralizado".

En tanto, la Convención aprobó el artículo número 10 de la "Plurinacionalidad e interculturalidad en el Estado Regional. Las entidades territoriales y sus órganos reconocen, garantizan y promueven en todo su actuar el reconocimiento político y jurídico de los pueblos y naciones preexistentes al Estado que habitan sus territorios".

Además se aprobó el inciso primero del artículo 11, que guarda relación con la postulación y cesación de cargos en las entidades territoriales. "La elección de las y los representantes por votación popular de las entidades territoriales se efectuará asegurando la paridad de género, la probidad, la representatividad territorial, la pertenencia territorial, avecindamiento y la representación efectiva de los pueblos y naciones preexistentes al Estado".

Asimismo se aprobó el artículo número 14 respecto a Cuestiones de competencia, y dice: "la ley establecerá el procedimiento para resolución de las distintas contiendas de competencia que se susciten entre el Estado y las entidades territoriales, o entre ellas, las que serán conocidas por el órgano encargado de la justicia constitucional".

Superando ampliamente los dos tercios se aprobó el artículo número 17, sobre diferencia territorial: "El Estado deberá generar políticas públicas diferenciadas y transferir las competencias que mejor se ajusten a las necesidades y particularidades de los entes territoriales, con los respectivos recursos".

LA REACCIÓN DE LA OPOSICIÓN

El constituyente Pablo Toloza (UDI), ex intendente de Antofagasta, explicó que "vengo de la región quizás más rica de este país -siempre que siga existiendo la minería-, una figura como la propuesta va a beneficiar sobre todo a mi región, como escuché, podríamos ser Dubái: sí, efectivamente, podríamos ser Dubái, por lo cual me debiera poner muy contento y debería aprobar este propuesta".

No obstante, señaló que "no podemos olvidar que uno de los mandatos por lo que estamos acá es buscar la equidad y este modelo no lleva a eso, nos lleva a regiones más ricas y otras más pobres. Tanto se critica la diferencia que existe entre las comunas, ahora lo vamos a llevar a la región".

Hay al menos 36 indicaciones presentadas y cerca de 100 votaciones solicitadas en forma separada, además de la votación del artículo base, por lo que serían en total más de 150 determinaciones durante la tarde.