Convención aprobó definición de Chile como Estado Regional, Plurinacional e Intercultural

Este viernes se votarán en particular los primeros artículos del informe de la Comisión de Forma de Estado de la Convención Constitucional, cuyo debate estará centrado en la descentralización del país y la regionalización.

En primer lugar la Convención decidió aprobar la propuesta de que Chile sea un Estado Regional, Plurinacional e Intercultural, otorgándole más poder y autonomía financiera a las regiones, lo que ha generado ciertas críticas, principalmente desde el oficialismo, en la discusión en el pleno del órgano constituyente.

"Chile es un Estado Regional, plurinacional intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad ente todas ellas, preservando la unidad e integridad territorial", señala el inciso constitucional.

Asimismo se aprobó el inciso segundo que señala que "el Estado promoverá la cooperación, integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales".

Además, se aprobó el inciso primero del Artículo número 2, que señala que el "Estado se organiza territorialmente en regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas, y territorios especiales".

Junto con esto, se aprobó el inciso tercero del artículo 2, que dice relación con que "la creación, modificación, delimitación y supresión de las entidades territoriales deberá considerar criterios objetivos en función de antecedentes históricos, geográficos, sociales, culturales, ecosistemas y económicos, garantizando la participación popular, democrática y vinculante de sus habitantes, de acuerdo con la Constitución y la ley".

LA REACCIÓN DE LA OPOSICIÓN

El constituyente Pablo Toloza (UDI), ex intendente de Antofagasta, explicó que "vengo de la región quizás más rica de este país -siempre que siga existiendo la minería-, una figura como la propuesta va a beneficiar sobre todo a mi región, como escuché, podríamos ser Dubái: sí, efectivamente, podríamos ser Dubái, por lo cual me debiera poner muy contento y debería aprobar este propuesta".

No obstante, señaló que "no podemos olvidar que uno de los mandatos por lo que estamos acá es buscar la equidad y este modelo no lleva a eso, nos lleva a regiones más ricas y otras más pobres. Tanto se critica la diferencia que existe entre las comunas, ahora lo vamos a llevar a la región".

En respuesta a lo anterior, la constituyente Elisa Giustinianovich (Movimientos Sociales de Magallanes) indicó que "sobre los supuestos efectos económicos de la propuesta y este fantasma de Antofagasta-Dubái, en el estado actual de las cosas, la distribución del gasto público se concentra en un 84,7% en el nivel estatal, el 2,1% en regiones y tan solo el 13,2% en comuna, es decir, el gasto público subnacional apenas ronda el 15%, siendo la media respecto de otros países sobre el 40, cercano al 50%".

Por otro lado, la propuesta de estructuras de las asambleas legislativas regionales fue rechazada, pero están incorporadas en la propuesta de estructura de los futuros gobiernos regionales y su posible ratificación, en particular, hoy podría asegurar su creación a nivel constitucional.

Hay al menos 36 indicaciones presentadas y cerca de 100 votaciones solicitadas en forma separada, además de la votación del artículo base, por lo que serían en total más de 150 determinaciones durante la tarde.