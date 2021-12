Convención comenzó a analizar propuestas de nuevo sistema de Gobierno y plurinacionalidad

La Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional (CC) es la primera comisión que comenzó a sintetizar las primeras audiencias públicas recibidas respecto al nuevo sistema de Gobierno que se le propondrá al país.

Entre las principales propuestas, de cada uno de los integrantes de la mesa de la comisión, destacan el sistema parlamentario, el presidencialismo atenuado y también el semipresidencialismo.

"Separar la función de jefe de Estado de la función de jefe de Gobierno me parece que es clave. A mí, personalmente, este jefe de Estado no me representa, porque fue elegido por un programa de Gobierno que a mí no me representa y el problema es que tenemos a la misma persona a cargo de conducir al Estado y al mismo tiempo conducir y ejecutar un programa de Gobierno", señaló Jaime Bassa, vicepresidente de la CC y miembro de la Comisión de Sistema Político.

"Sigo creyendo que un régimen parlamentario permite distribuir el poder de mejor manera y al mismo tiempo en clave unicameral", aseguró.

La convencional Constanza Hube (UDI) indicó que "en el caso de Chile el sistema parlamentario sería muy complejo, particularmente la elección indirecta de un presidente o del jefe de Gobierno, sería muy difícil de poder implementar".

En tanto, el convencional Fuad Chahín (DC) sostuvo que "mi convicción es avanzar hacia un régimen político de un semipresidencialismo atenuado. El Presidente de la República es jefe de Estado y conductor general de la política y el jefe de gabinete es el jefe de la administración. La elección del Presidente de la República tiene que ser por sufragio universal".

¿ESTADO PLURINACIONAL?

Dentro del órgano constituyente, además, toma cada vez más fuerza la idea de que Chile sea un Estado plurinacional y reservar espacios a los pueblos originarios más allá del Congreso.

El convencional Cristián Monckeberg (RN) señaló que "en la plurinacionalidad, yo creo que hay que avanzar en ello, tenemos que acostumbrarnos a corregir algo que no se ha corregido y que nunca ha estado, que los pueblos indígenas tienen que formar parte de la toma de decisiones y de la institucionalidad, y eso hoy día no ha ocurrido y hay que corregirlo y es el minuto de hacerlo".

Asimismo, Marcos Barraza (PC) planteó que "la incorporación de la plurinacionalidad deberá significar la existencia de escaños reservados pero también de participación en todos los poderes del Estado, en instituciones claves como el sistema de Justicia, reconociendo instituciones y formas de elección, así como la formación y capacidades de quienes sean designados evitando la asimilación".

Se espera que en la próxima semana concurran ante esta misma comisión representantes de los poderes constituidos del Gobierno y del Congreso.