Convención: Comisión de DDHH aprobó voto político para excluir a Jorge Arancibia de audiencias públicas

La Comisión Transitoria de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición de la Convención Constitucional aprobó este viernes un voto político que excluye de las audiencias públicas al constituyente Jorge Arancibia, almirante en retiro y otrora comandante en jefe de la Armada (1997-2001).

Esta decisión se funda en "su historia de negacionismo de la violación de derechos humanos y su colaboración con la dictadura de Augusto Pinochet", según acusaron los nueve convencionales firmantes de este voto, principalmente del Partido Comunista, el Frente Amplio y La Lista del Pueblo.

De hecho, hace algunas semanas organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura exigieron su salida de la Comisión por presuntos discursos negacionistas y su relación cercana al dictador, puesto que Arancibia se desempeñó como edecán naval de Pinochet entre 1980 y 1982, y ha cuestionado procesos judiciales por violaciones a los DDHH.

Giovanna Roa (RD), una de las impulsoras del voto político, aclaró que Arancibia "por supuesto va a seguir siendo parte de la comisión, no tenemos atribuciones para que sea de otra manera".

"Pero no va a estar presente en las audiencias públicas, porque nosotros y nosotras tenemos un mandato ciudadano de que los pueblos de Chile puedan participar en esta Convención. Y para lo que los pueblos puedan participar en esta Convención, necesitamos dar garantías de integridad, y no podemos darles garantías a las víctimas de DDHH y a las organización defensoras históricas de DDHH de que puedan venir a dar su relato, si esos relatos no están en un espacio libre de violencia y que no los revictimice", argumentó la representante del Distrito 10.

Asimismo, la constituyente Manuela Arroyo, coordinadora de la Comisión de DD.HH., planteó que "recordar es volver a pasar por el corazón y las organizaciones víctimas de violación a los DD.HH. nos hacen recordar la historia de Chile".

"Es difícil volver a pasar por el corazón, volver a pasar por el recuerdo una memoria de impunidad y de injusticia. Es precisamente en base a nuestro mandato, que es levantar una Comisión de DD.HH. (...) que se levantó este voto como una forma de impedir que se revictimice y que nuevamente se sostenga una impunidad", agregó.

DERECHA RECHAZA "VETO"

Cooperativa intentó contactarse con el constituyente Arancibia, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta. No obstante, en los últimos días se ha defendido y ha asegurado que no es negacionista de la dictadura y que tampoco pretende renunciar a la comisión.

Sí reaccionaron desde Vamos por Chile, desde donde, aunque se expresaron en diferentes tonos, rechazaron lo que calificaron como un "veto".

El UDI Rodrigo Álvarez, uno de los vicepresidentes de la Mesa Directiva, fustigó que "ninguna mayoría, ningún grupo, ningún sector del Pleno puede atribuirse ese derecho y afectar la comparecencia de una comisión o el ejercicio de los derechos legítimos que tiene, de acuerdo con nuestra Constitución, un convencional".

"Queremos señalar con mucha fuerza que el constituyente Jorge Arancibia va a seguir formando parte de esa comisión, va a seguir participando, y en caso de que se intentara evitarlo, queremos decir con mucha fuerza que vamos a analizar todas las instancias judiciales, tanto a nivel nacional como internacional de ser necesario", advirtió el representate por Magallanes.

Desde Renovación Nacional, la convencional Ruth Hurtado criticó que "se vete a alguien en una comisión y en ningún espacio porque aquí todos fuimos elegidos de manera democrática, y al vetar a uno de nosotros, vetan a su electorado".

"Es importante que esta Constitución sea la casa de todos, como lo hemos dicho en diferentes oportunidades, que sea inclusiva, pluralista", enfatizó, por lo que: "Entiendo lo que ellos (los impulsores) quieren expresar, pero no comparto el fondo de este voto político", opinó la constituyente por La Araucanía.