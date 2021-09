Convención: Comisión de Reglamento excluyó sugerencia de sustituir a Carabineros

La Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional no incluyó en el comparado -que contiene las propuestas de todos los grupos de trabajo- las sugerencias de la Comisión de Derechos Humanos sobre reemplazar a Carabineros con una policía civil, y de levantar parcialmente el secreto de los testimonios recogidos por la Comisión Valech.

Los convencionales argumentaron que dichas recomendaciones no son propuestas para la elaboración de un Reglamento, que es precisamente el mandato que tienen las instancias provisorias.

El comparado de todas las propuestas de reglamento que elaboraron las comisiones de la Convención NO INCLUYE las sugerencias de DDHH sobre reemplazar a Carabineros y levantar el secreto de la Comisión Valech.@Cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) August 31, 2021

"Se tomaron las normas reglamentarias y entonces había ámbitos que contenían ese reglamento, que no eran normas reglamentarias, por lo tanto tendrán que ser debatidas en su momento en el Pleno, podrá ser un insumo para las comisiones definitivas en derechos fundamentales, pero no son normas que vayan al reglamento de la Convención Constitucional", aseguró la convencional Amaya Álvez, coordinadora de la comisión de Reglamento de la Convención.

En tanto Manuela Royo (IND-PI), una de las coordinadoras de este trabajo, explicó que estas propuestas complementarias no se pierden necesariamente, sino que se verán "directo al Pleno, porque no son normas reglamentarias de funcionamiento, son normas más profundas que tienen que ver con cómo la Comisión de Derechos Humanos propone que la Comisión Permanente, pero en definitiva son temas de derechos humanos que deben ser transversales, aborde desde nuestra perspectiva, por ejemplo, garantías de no repetición de violación a los derechos humanos".

"En ese contexto, en la no repetición de violaciones a los derechos humanos, se plantea que efectivamente debe reformularse la institución de Carabineros desde una perspectiva de los derechos humanos y así también la Fuerza Armada", puntualizó la constituyente.

Con respecto a la propuesta para levantar parcialmente la reserva de los testimonios recogidos por la Comisión Valech, Royo señaló que "fueron las propias víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura quienes vinieron a la Comisión de Verdad Histórica a pedir que se levantara el secreto que está establecido, sin perjuicio de que, dentro de la norma, también hay una salvedad que establece que las víctimas pueden solicitar que se mantiene el secreto".

Sin embargo, el constituyente demócrata cristiano Fuad Chahín apuntó que "hoy no existe la prohibición para que una víctima pueda contar lo que le pasó o que lo pueda aportar a un tribunal de justicia, por lo tanto, me parece que es innecesaria la norma como se plantea y, más bien, puede afectar a quienes sí prestaron declaración en el entendido de que iban a estar bajo reserva".

Más temprano, se aprobó la propuesta para que la Convención tenga al menos cuatro reglamentos: uno sobre sus procedimientos de funcionamiento, y otros tres autónomos sobre ética, participación ciudadana, y participación y consulta indígena.