Convención: Comisiones de Formas de Estado y Sistemas de Justicia finalizaron su trabajo

Las comisiones temáticas de la Convención Constitucional comenzaron a definir qué propuestas presentarán ante la instancia de Normas Transitorias, la cual va a iniciar su trabajo la próxima semana en Antofagasta.

Las comisiones de Formas de Estado y de Sistemas de Justicia fueron las primeras en terminar todo su trabajo en el órgano constituyente, porque el Pleno votó todas sus propuestas, además de votar en general las normas transitorias que propondrán la próxima semana a la comisión.

Sobre los plazos, uno de los coordinadores de la Comisión de Formas de Estado, Claudio Gómez (independiente-PS), indicó que "con respecto a los cargos de gobernadores, cores, alcaldes y alcaldesas y concejales, a lo menos todos ellos van a poder cumplir sus respectivos periodos de conformidad a la legislación actual y solamente va a comenzar a regir la nueva Constitución desde las autoridades que asuman desde el periodo en vigencia de la nueva Constitución".

"Luego la Comisión de Normas Transitorias va a tener que indicar y aprobar en particular, pero nuestra idea y nuestro espíritu siempre ha sido de que la Asamblea Regional sea la continuadora del Consejo Regional, y así no me cabe duda que va a ser aprobado en particular", agregó.

SISTEMA DE JUSTICIA

Esta comisión ya aprobó -todavía preliminarmente- que las cárceles concesionadas pasarán a la administración de Gendarmería una vez que terminen sus respectivos contratos; que la Defensoría del Pueblo tendrá un año desde su creación legal para asumir todas las causas del Instituto Nacional de Derechos Humanos y que el Tribunal Constitucional será eliminado al cabo de seis meses desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución.

En esta línea, el convencional Ruggero Cozzi (RN) criticó que "discutir los plazos es algo que está bastante abierto y lo preocupante si es que dentro de las normas se está proponiendo que las causas que ya están radicadas en el Tribunal Constitucional pasen inmediatamente a esta nueva Corte Constitucional; ahí hay un problema de debido proceso y eso espero que se corrija".

"Por una cuestión de debido proceso, tiene que abocarse a terminar las causas pendientes, en adelante, las nuevas causas que ingresen una vez que ya esté instalada la nueva Corte Constitucional -si es que es aprobado el texto de nueva Constitución en el Plebiscito de salida- debieran ir ingresando a esa nueva instancia, esa pareciera ser el tránsito más razonable, más lógico y que no afecte los derechos de las partes que están con causas pendientes", explicó.

Finalmente, en la Comisión de Derechos Fundamentales se sigue sesionando y lo hará esta jornada, aprobando -entre otras cosas- que el Presidente de la República deberá presentar un proyecto para crear e implementar el Sistema Nacional de Salud en un plazo de dos años contados desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución.