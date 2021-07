Convención Constitucional discutirá petición de amnistía "para los prisioneros de la revuelta y del Wallmapu"

La Convención Constitucional se reunirá este lunes, a las 15:00 horas, para discutir una petición de amnistía para "los prisioneros de la revuelta y del Wallmapu".

Así lo dio a conocer la presidenta del organismo, Elisa Loncón, junto al vicepresidente, Jaime Bassa, al finalizar una larga jornada.

"Tenemos nosotros situaciones de injusticia con las hermanas y hermanos que cayeron presos en la revuelta, tenemos prisioneros políticos en el Wallmapu, tenemos prisioneros políticos también por el tema de la revuelta. Me han pedido que instalemos una petición para amnistiar los procesos de las personas que son los prisioneros de la revuelta y del Wallmapu", detalló Loncón.

La constituyente explicó que "la idea es que una de las primeras acciones que tenemos que hacer es conversar el tema, porque necesitamos tranquilidad. Porque hoy día hubo hijos de convencionales, de 14 años, que quedaron en detención, y eso nos afecta profundamente. Compañeros de otras secciones que también en estaba en la situación de la represión que se dio hoy día".

Esto último en alusión a los incidentes que se registraron en los alrededores del ex Congreso Nacional.

Además, en la primera sesión de la Convención Constitucional se abordará la posibilidad de ampliar la mesa directiva para que sea "más representativa", moción que ha reunido el apoyo transversar de los convencionales.

LA CONVENCIÓN NO TIENE LAS COMPETENCIAS

El constitucional de la DC, Fuad Chahín, manifestó que la Convención no tiene las competencias para pronunciarse sobre los detenidos durante el estallido social.

"Nosotros plantearemos que no es competencia de la Convención Constitucional pronunciarse sobre esa materia, son materias propias del Poder Judicial o el Poder Legislativo. Si se llega a aprobar una declaración de ese tipo, naturalmente no va a tener ningún efecto jurídico", señaló Chahín.

En la misma línea, la constitucional de Chile Vamos Marcela Cubillos (UDI) también enfatizó que el órgano constituyente no tiene competencias para solicitar una aministía.

"No tenemos ninguna competencia en eso, en Chile no existen presos políticos, hay independencia de los poderes; esta no es una convención soberana y, por lo tanto, no corresponde", aseveró.