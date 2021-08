Convención Constitucional ratificó aumento de asignaciones a cuatro millones de pesos

La Convención Constitucional ratificó la propuesta de la Comsión de Reglamento que fija en hasta 77 UTM (aproximadamente 4 millones de pesos actuales) el máximo de asignaciones mensuales para los convencionales, monto a los que se suman 5 UTM (261 mil pesos) en el caso de representantes de zonas extremas y de pueblos originarios.

La idea fue aprobada en general ayer miércoles, con 111 votos a favor, 37 en contra y 6 abstenciones.

✅Pleno de la Convención concluye votación del Reglamento que establece y distribuye asignaciones, dentro del marco presupuestario asignado al órgano constituyente. — Chile Convención (@convencioncl) August 12, 2021

En detalle, de las 77 Unidades Tributatrias Mensuales, hasta 40 UTM podrán ser destinados para contratar personal de apoyo para la función constituyente.

Al respecto, hubo propuesta para que todo funcionario tuviera título universitario, lo que se rechazó, por lo que no será necesario. De todos modos, no podrán ser familiares.

Otras 27 UTM (actualmente cerca de 1,4 millones de pesos) como tope serán para viáticos, y finalmente hasta 10 UTM (522 mil pesos) para gastos operacionales.

Todos estos recursos no serán reasignables y, como las cifras constituyen un tope a utilizar, tampoco serán acumulables mes a mes.

Los montos de asignaciones aprobados hoy son: 40 UTM para personal de apoyo a la función constituyente, 27 UTM para viáticos y 10 UTM para gastos operacionales. — Benito Baranda Constituyente D12 (@BenitoBaranda) August 12, 2021

Dejen de mentir y decir que nos subimos las asignaciones. Es el mismo presupuesto que nos entrego el gobierno, solo se redistribuyo. Existe un plazo para hacer indicaciones a los montos, las mías serán bajar los viáticos y transparentar y rendir cualquier uso de dineros fiscales. — Francisca Arauna Distrito 18 (@FranciscaArauna) August 10, 2021

"Es importante señalar que nosotros tenemos un presupuesto ya establecido por el Gobierno y eso no se ha modificado: acá estamos hablando de distribución de presupuesto, y en ese mismo sentido recordemos que es un máximo, y si uno no lo necesita no lo use. Pero este es el máximo, porque a lo mejor habrá personas que debidamente van a tener que determinar y justificar el monto que están ocupando mensualmente", sostuvo la convencional Francisca Arauna, del Distrito 18 del Maule.

En esa línea, la independiente por La Lista del Pueblo aclaró que "se ha ocupado mucho el tema de que nos estamos subiendo las asignaciones y eso no es así".

En tanto, la representante del Distrito 7 de Valparaíso María José Oyarzún (RD) explicó que "se indica en la Ley de Reforma Constitucional que nosotros no estamos aumentando las asignaciones, estamos determinando las asignaciones", y enfatizó que el que "la Ley de Presupuesto haya sugerido un monto no significa que la Convención deba aprobarlo, porque no es lo suficiente para que la Convención pueda funcionar".

Asimismo, el órgano constituyente rechazó mantener las asignaciones de los convencionales en 1 millón 500 mil pesos, propuesto por Vamos por Chile.

"La cifra de un millón y medio mensual es más adecuada porque no corresponde cambiar las reglas del juego respecto de una ley de presupuesto que esteblecía cierto límite presupuestario que hoy día estamos aumentando tácitamente al aumentar el límite mensual del tope de las asignaciones", señaló el convencional Martín Arrau (UDI).

"En segundo lugar, tampoco corresponde que nosotros mismos seamos quienes normemos asignaciones que son para nosotros mismos, es una señal compleja, es por eso que propusimos mantener el millón y medio que viene en la explicación antes señalada", fustigó el gremialista.

Arrau insistió en que "es triste porque era la oportunidad de que la Convención mostrara que podemos hacer una política diferente, respetando las normas, con austeridad, y por último, si se quieren aumentar las asignaciones que se diga (...) Creo que perdimos una oportunidad enorme".

No hay caso. Se rechazó nuestra indicación para reducir las asignaciones propuestas por la mesa y dejarlas en 1,5 millones acorde la Ley de Presupuestos. Juzgue usted los votos de los constituyentes y la coherencia de sus discursos con la práctica. pic.twitter.com/VtCjCuNaQs — Martín Arrau GH. (@martinarrau) August 12, 2021

"ROUND" ENTRE ZÚÑIGA Y BARRAZA

En medio de la discusión en el pleno se registró un tenso "round" entre el UDI Arturo Zúñiga y Marcos Barraza, del Partido Comunista.

El ex ministro y actual coordinador de la Comisión de Ética abordó una situación ocurrira ayer con Zúñiga y su par UDI Katerine Montealegre, quienes le enviaron un correo cuestionando que la sesión no fuera convocada con 24 horas de anticipación.

Sobre el final, Barraza acusó una intención de obstruir y dejar fuera de Reglamento la votación que se estaba realizando, con "artimañas" como reclamar por email.

Acto seguido, el ex subsecretario de Redes Asistenciales lo criticó en duros términos: "Lo que usted hace es un acto de mala fe, es una pequeñez política, una mezquindad, un acto de poca cosa, pero no me extraña porque usted es comunista y lo único que usted quiere es empobrecer a la ciudadanía, y acá lo está haciendo llenándose los bolsillos de plata con las asignaciones. Le pido que se retracte", emplazó Zúñiga.

En tanto, la remuneración mensual de los convencionales no se ha modificado y se mantiene en aproximadamente 2,5 millones de pesos.