Convención Constitucional reprochó "noticia falsa" difundida por ex subsecretario de Piñera

"Desde la Convención hemos decidido enfrentar con decisión y firmeza la difusión de noticias falsas y mentiras que afectan nuestro trabajo", sentenció su vicepresidente, Jaime Bassa, a raíz de una "fake news" dada a conocer por Tomás Flores, economista e investigador del instituto Libertad y Desarrollo -cercano a la UDI-, quien además fue subsecretario de Economía del primer gobierno de Sebastián Piñera.

"¿Les cuento la última de Constituyente? De la comisión de Recursos Naturales. Está en contra de la exportación de fruta. Estamos en contra de que se exporten cerezas, porque están exportando el agua de Chile dentro de cada cereza", lanzó Flores -entre risas- en el programa de la radio El Conquistador donde es panelista.

Flores agregó que "es la postura, que estamos exportando agua a través de la fruta, y entonces hay que dejar de producir frutas", para luego detallar que su fuente era "el seminario que tuvimos el viernes pasado, que expuso Rodrigo (Alvarez) y Bernardo Fontaine", constituyentes que fueron entrevistados por la también investigadora de LyD Natalia González.

Desde la Convención hemos decidido enfrentar con decisión y firmeza la difusión de noticias falsas y mentiras que afectan nuestro trabajo.



Ojalá nos ayuden con un RT. https://t.co/RPMAVeeNlf — Jaime Bassa (@Jaime_Bassa) December 22, 2021

"Es una caricatura más"

Ante el hecho, fue la propia Convención Constitucional la que debió emitir un comunicado, aclarando que "al igual que el resto de las comisiones constituidas, Medio Ambiente no ha comenzado a deliberar ninguna propuesta, ni tampoco se ha tomado posición a través de votaciones, de alguna propuesta de norma".

"Adicionalmente, ni la comisión ni los y las expositoras que han asistido han propuesto 'dejar de exportar fruta', como se asevera en los audios que circulan en redes sociales", enfatizó.

El órgano agregó que "esto se puede comprobar al revisar las actas públicas compartidas en la web institucional de la Convención, además de las audiencias que están alojadas en servicios de streaming de video".

En particular, "la única referencia a temáticas relacionadas con frutas se dio en la sesión N°19, que tuvo lugar el 7 de diciembre, en donde expuso Jorge Valenzuela, presidente de la Federación de Productores de Fruta de Chile, Fedefruta. Al terminar su intervención se dio inicio al espacio de preguntas para las y los convencionales, en donde las constituyentes Carolina Vilches y Carolina Sepúlveda preguntaron sobre seguridad y soberanía alimentaria".

"Este espacio se encuentra registrado en video de manera íntegra en los medios oficiales de la Convención, y no existe ninguna alusión a la prohibición o restricción de exportaciones. En paralelo, en las actas públicas de la comisión no existe registro alguno a la mención de este tipo de iniciativas", sentencia un comunicado.

Además, el coordinador de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, constituyente Juan José Martin, afirmó que "no se ha presentado ninguna norma que haga mención a la exportación de nada, mucho menos en temas de agua. Las normas que sí se han presentado en materia de agua no hablan de ningún tipo de restricción económica para las exportaciones, por lo tanto, es completamente falso que se haya presentado algo al respecto, no ha habido deliberación al respecto. Creo que es una caricatura más que se está reproduciendo del trabajo de la Convención".