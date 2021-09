Convención Constitucional sigue votando Reglamento: Día clave para quórum de dos tercios

En una sesión que se extenderá hasta la medianoche, la Convención Constitucional continúa votando las 343 indicaciones para la conformación de su Reglamento, incluyendo la definición del quórum necesario para la aprobación de normas constitucionales.

Hasta el momento se han despejado más de 200 mociones, siendo la número 329 la relacionada con el quórum, por lo que quizás no se llegue a una definición en esta misma jornada.

Bárbara Sepúlveda, constituyente comunista, indicó que "nosotros hemos señalado que no va a ser nuestro sector político el que busque imponer un quórum, el pleno es soberano para su decisión democrática y si hoy día ganan los dos tercios eso nosotros lo vamos a respetar".

"Siempre hemos respetado los procesos democráticos y esta no va a ser la excepción", sostuvo.

Polémica por rechazo a "libertad de enseñanza"

Junto a esto, el pleno rechazó incorporar en el catálogo para la Comisión de Derechos Fundamentales la "libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos".

Constituyentes de derecha habían ingresado esa indicación, buscando incorporar ese punto en el catálogo de derechos que abordará la comisión, pero tuvo 50 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones. El rechazo, sin embargo, fue sólo en el debate del reglamento, puesto que la Convención aún no inicia la discusión de los contenidos de la nueva Constitución.

De todos modos, la votación adversa fue lamentada por el constituyente Eduardo Cretton (UDI), quien comentó que "nosotros estamos bastante preocupados, porque si bien no es una votación definitiva, sí nos da luces de cómo se va a venir la votación cuando entremos a los temas de fondo. Por lo tanto nosotros hacemos un llamado enérgico a los padres, a la sociedad civil, a que se movilicen en defensa de estas garantías fundamentales antes de que sea demasiado tarde".

Cretton llamó a que la gente se haga parte "participando de las audiencias públicas, participando de los cabildos, convocando a la gente a hacerse parte de este proceso constitucional".

Quien también se refirió a este tema a través de su cuenta de Twitter fue el Presidente Sebastián Piñera, que comentó que "la libertad de enseñanza y el derecho y deber preferente de los padres a educar y formar a sus hijos son valores esenciales de la libertad y viven en el alma de las familias chilenas".

"La Convención Constitucional debiera fortalecer y no debilitar estas libertades y valores", escribió el Mandatario.

La Convención Constitucional debiera fortalecer y no debilitar estas libertades y valores. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) September 28, 2021

Oposición desestima polémica

Daniel Stingo (FA) dijo que la derecha busca mezclar "la libertad de enseñanza, que es lo que les interesa, con el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos, que nosotros compartimos".

Por su parte, Valentina Miranda (PC) dijo que "yo los invitaría a leerse la convención internacional de la ratificación de los Derechos del Niño y del Adolescente, para que vean que el derecho a educarse es de los niños y no a los padres a imponerles una educación".

"Hoy día no solamente hablamos del derecho a la educación, hablamos del derecho a una educación sexual integral", agregó.

Fuad Chahín (DC) planteó que "yo voté a favor, pero creo que tampoco es para hacer un conflicto. A mí no me gusta esto de empezar a tratar de sacar por secretaría las materias del debate, sabiendo que además no tiene un efecto mayor y que más bien son puntos políticos que lo que generan es nuevamente un debate artificial".

Expectativas por los dos tercios

En esta sesión también se espera que no se logren los votos para la propuesta de bajar el quórum a tres quintos, por lo que se confirmaría el quórum original de los dos tercios.

Ante esto, Harry Jürgensen, convencional de Renovación Nacional, indicó que "es curioso que una norma de dos tercios se apruebe por simple mayoría, por supuesto que es un tema debatible, pero lo más importante es que se apruebe. Por lo menos se asegura que existe dos tercios para todo el contenido constitucional y eso es respetar también la norma constitucional".

Nuevo caso de Covid-19 en la Convención

En tanto, este martes se confirmó un nuevo caso de Covid-19 al interior del órgano constituyente, se trata de una periodista que trabaja como enlace entre la secretaría ejecutiva y la prensa acreditada.

Debido a esto, los periodistas que cubren la Convención tuvieron que realizarse un examen PCR para confirmar si se contagiaron con el virus.