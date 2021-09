Convención ratificó el quórum de dos tercios para aprobación de normas constitucionales

El pleno de la Convención Constitucional ratificó en la mañana de este miércoles el uso de un quórum de dos tercios para la aprobación de normas constitucionales, en el marco de las definiciones del Reglamento que utilizarán para la discusión de la nueva Constitución.

Con 63 votos a favor, 90 en contra y una abstención, los constituyentes rechazaron una indicación presentada por Pueblo Constituyente, Movimientos Sociales Constituyentes, Chile Digno y los constituyentes de escaños reservados, que buscaba rebajar el quórum a tres quintos.

Tras rechazar esta indicación, en otra votación los constituyentes decidieron ratificar el quórum de dos tercios, con 96 votos a favor, 54 en contra y una abstención.

Junto a esto, se aprobó otra indicación que precisaba que si una norma no obtiene los dos tercios necesarios en su segundo intento se entenderá como rechazada de forma definitiva.

Esta medida tendrá una excepción con las normas que cumplan los requisitos para un plebiscito dirimente, que será materia de análisis en otro de los reglamentos.

"Gran noticia para Chile"

A través de su cuenta de Twitter, la presidenta de la Convención, Elisa Loncon, manifestó que "fue una votación difícil para mí, pero voté a conciencia", añadiendo que "es un llamado al gobierno, acá respetamos la palabra y la Constitución, esperamos de su parte la misma reciprocidad, que cumplan con el mandato de colaborar a la Convención".

"Además, mi voto es un llamado a construir grandes acuerdos, plurales y diversos, al interior de la Convención. Lo hemos logrado antes, lo podemos seguir haciendo. El país nos exige construir desde la heterogeneidad de miradas", continuó.

"Tenemos un hermoso desafío. Edificar un país plural, con diversas voces, desde los territorios y en armonía con la naturaleza. Construyamos esas mayorías heterogéneas. Comienza ahora una bella conversación sobre los contenidos del futuro Chile", precisó Loncon.

Fuad Chahín (DC) comentó que "es una gran noticia para Chile, esto da una señal de estabilidad para el proceso constituyente, pero también para todo el país".

"Es una muy buena noticia, porque hoy día parte un nuevo desafío, que es empezar a construir mayorías que nos permitan alcanzar grandes acuerdos y construir esa casa común, esa casa de todos", dijo Cristián Monckeberg (RN).

Fernando Atria (FA) planteó que "estamos bien contentos por como va avanzando el reglamento, estamos ad portas de despachar el reglamento general. Ahora se han votado las normas sobre el quórum de aprobación de las normas constitucionales de un modo que a nuestro juicio, deja decidida esta cuestión".

Frustración en impulsores de cambio de quórum

Desde el PC, Marcos Barraza manifestó que "no nos vamos a amurrar, no nos vamos a amargar. Hoy se aprobó también la existencia del plebiscitio dirimente y eso es importantísimo, porque aquello que no tenga los dos tercios, ciertamente que podrá ser plebiscitado cuando tenga más del 60 por ciento".

Ingrid Villena (Pueblo Constituyente) comentó que "paradójica o irónicamente, el quórum de dos tercios no se aprueba con dos tercios, sino que casi por los tres quintos, que era el quórum que nosotros proponíamos. También nos parece un quórum muy altísimo, que se tenga que alcanzar los tres quintos para que procedan a un plebiscito dirimente".