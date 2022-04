Convención rechazó definitivamente casi todos los artículos de Sistemas de Conocimiento

El Pleno de la Convención Constitucional rechazó casi por completo el segundo informe de Sistemas de Conocimiento, que incluía aspectos como el reconocimiento del arte callejero, el derecho al cuerpo, y la educación mediática.

El único artículo que se salvó del descarte definitivo es el que habla de los principios de la bioética, que quedó incorporado en el texto constitucional tras conseguir más de dos tercios de los votos.

"Las ciencias y tecnologías, sus aplicaciones y procesos investigativos deben desarrollarse según los principios de solidaridad, cooperación, responsabilidad y con pleno respeto a la dignidad humana, sintiencia de los animales, los derechos de la naturaleza y los demás derechos establecidos en esta Constitución", detalla el único artículo aprobado de este informe.

En cuanto a las propuestas rechazadas, se destacan el reconocimiento constitucional del arte callejero, el derecho a la corporeidad, el reconocimiento del Estado al valor de las culturas comunitarias, la educación mediática, el derecho del pueblo tribal afrodescendiente chileno a desarrollar su cultura, su identidad y formas de organización propias, entre otras.

El bajo desempeño de este informe de la Comisión de Sistemas de Conocimiento fue criticado por el convencional de la UDI Ricardo Neumann, quien señaló que "no hay tiempo para caprichos ni enamoramientos de normas propias que ponen el interés particular por sobre el interés general de Chile. Si seguimos este camino autocomplaciente, lamentablemente no podremos cambiar el paradigma de incluir la cultura y la ciencia como elementos esenciales de nuestro progreso".

"Se insiste con el enamoramiento personal en los artículos 17 sobre arte callejero y el artículo 25 sobre derecho a la corporeidad. El primero constitucionaliza el arte callejero por toda otra manifestación cultural, y el segundo, el derecho al cuerpo, no queda más que como una norma declarativa, maximalista, sin contenido específico", detalló el constituyente.

CONVENCIONALES ACUSAN A SUS PARES DE NO VOTAR

Tras los resultados de esta nueva sesión del Pleno, la convencional Cristina Dorador, coordinadora de la instancia, acusó que "han estado votando entre 146 a 151 convencionales durante esta votación. Eso, creo yo, demuestra la falta de interés que hay algunas personas por los temas tan importantes para el país como la cultura y los conocimientos".

"Es realmente lamentable que la gente nos vote, siendo que es parte de nuestro reglamento participar de todas las actividades de la Convención", cuestionó a sus pares.

En esta línea, la actriz y convencional Malucha Pinto (Colectivo Socialista) exigió "una investigación seria y profunda respecto a lo que está pasando. Me parece de extrema gravedad y me parece completamente inoportuno naturalizar este tipo de conductas y acciones dentro del plenario. Exigimos respeto absoluto".

SOCIALISTAS BUSCAN HACER CAMBIOS A SISTEMA POLÍTICO

Por otro lado, este miércoles se verá en el Pleno el informe de reemplazo de Sistema Político, respecto del cual casi todos los colectivos de centroizquierda llegaron a un acuerdo sobre la estructura del Congreso y del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, desde el Colectivo Socialista se podría pasar a llevar este pacto con el fin de incorporar modificaciones al modelo de Parlamento.

"Entendemos que no es una escritura sagrada; que no está escrito sobre piedra y que es perfectamente susceptible de ser mejorado", planteó el convencional César Valenzuela, quien abogó por "ampliar las facultades que debería tener la Cámara de las Regiones en relación a la Cámara de Diputados y Diputadas".

Por otro lado, Amaya Alvez (Frente Amplio) destacó que el declarar a Chile como un Estado social y democrático de derecho, lo que fue visado este lunes, "supone dejar atrás una mirada solo individualista, o una mirada en que el Estado solo interviene cuando los particulares o los privados no quieren o no pueden".

Estimó que si el texto constitucional es aprobado en el plebiscito de salida, la norma "pone al Estado como responsable del bienestar de la comunidad, de la sociedad política, es un giro de timón. El Estado no va a poder simplemente decir 'eso lo van a ver los privados', o 'depende de la capacidad económica de las personas'; va a tener que involucrarse en un estándar de bienestar".