Convencional Agustín Squella: No invitar a los ex Presidentes fue una completa necedad

El convencional Agustín Squella (Lista del Apruebo) calificó como una "necedad" no haber invitado a los ex Presidentes al acto de cierre de la Convención Constitucional, en el que ésta hará entrega oficial de su propuesta de nueva Carta Magna al Presidente Gabriel Boric.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el convencional manifestó que ve "difícil" que Piñera asista a la ceremonia, entendiendo que "sería un acto poco reflexivo de su parte".

"Yo entiendo a los otros dos ex Presidentes, porque no invitarlos no da ni para error político ni error no forzado. No invitarlos desde el inicio fue una completa necedad, un acto necio, un acto verdaderamente injustificable, por tanto, entiendo que ellos digan 'si me invitan luego de que se produjo una presión en favor de eso yo no voy a ir'... Los entiendo perfectamente", explicó.

"Yo pienso que el (ex) Presidente Piñera también se va a restar; lamentablemente, se perjudique en parte el carácter republicano de ese día", manifestó Squella, agregando que le "gustaría que si no van a estar en el acto del día 4 de julio, a lo menos estén en el acto del día 5 que imagino preparará La Moneda para que el Presidente firme el decreto que convoca a plebiscito del 5 de septiembre".

¿Y EL PLEBISCITO?

Consultado sobre el próximo plebiscito, señaló que "la mayoría de las personas que están por el rechazo se están fijando, hasta el momento, más que en el texto -que es solamente un borrador imperfecto, defectuoso- se han fijado más en el proceso que ha estado lleno de ripios, de malos momentos, pero también de buenos momentos... Lo cual tampoco es tan escandaloso".

"El triunfo del apruebo o del rechazo, sería mejor que fuera una diferencia más amplia en cualquiera de los dos casos, pero en democracia vale la regla de la mayoría, de manera que cualquiera de las alternativas, así gane por poco, es la alternativa que todos los chilenos tenemos que aceptar", cerró.