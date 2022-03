Convencional asegura que Rojas Vade no volverá hoy y que esperará pronunciamiento del Senado

El convencional de la ex Lista del Pueblo Cristóbal Andrade aseguró que su par Rodrigo Rojas Vade no asistirá a la sesión del pleno de esta tarde tras las gestiones que realizó ayer el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Dóminguez.

Rojas Vade, quien no ha ido a la Convención desde septiembre pasado cuando se descubrió que no padecía cáncer, afirmó ayer que volvería al organismo constituyente al no existir, hasta la fecha, un mecanismo formal de renuncia.

Andrade afirmó que "él probablemente podría venir por Zoom a votar, pero ayer tuvo una conversación con el vicepresidente Gaspar Domínguez (...) quien me dijo que el día de hoy no va a venir Rodrigo Rojas".

El convencional agregó que Rojas Vade "va a esperar lo que va a pasar en el Senado, si se va a aprobar o no el reemplazo. En ese caso va a tomar una decisión, pero en este minuto, hoy, no viene y tampoco se va a conectar".

"Él vio toda la parafernalia que se provocó, todos los comentarios de todos los constituyentes, transversalmente, que hablaban que no viniera, incluso el mismo vicepresidente le dijo 'No vuelvas'", añadió Andrade.

Para el miércoles en la tarde está convocado el Senado para pronunciarse respecto de los proyectos de reforma constitucional que viabilizarían la renuncia de Rodrigo Rojas Vade y eventualmente su reemplazo.

Al cierre de esta nota, Gaspar Domínguez no ha confimado aún la decisión de Rojas de no participar hoy en la Convención.