Convencionales de pueblos originarios tuvieron tenso debate por la Consulta Indígena

Los convenvionales de escaños reservados volvieron a evidenciar sus diferencias en la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas por la propuesta base de la próxima consulta indígena enmarcada en el proceso constitucional

En un principio se había aprobado un texto con bases de caracter normativo, respecto del que los pueblos originarios debían pronunciarse.

Sin embargo, otro grupo impulsó y logró aprobar el lunes pasado -con 13 votos a favor, 9 en contra y dos abstenciones- una indicación sustitutiva en que las normas redactadas se transformaran solo en fichas explicativas, proponiendo realizar preguntas abiertas para así dar mayor participación e incidencia a los pueblos originarios, acusando que en el documento base propuesto en un inicio se incluían desde ya artículos normativos de manera previa a la misma Consulta Indígena.

Hoy fueron rechazadas las últimas indicaciones que eran compatibles con la propuesta sustitutiva lo que no evitó que esta idea, apoyada por Loncon, fuera aprobada, generando un tenso debate.

"Que quede en acta que no participé del documento que ustedes aprobaron", fustigó la machi Francisca Linconao, quien apoyaba la propuesta original: "Cambiaron todos los documentos. Pido la renuncia de la secretaria (abogada de la comisión) Daniela Abarzúa, porque nosotros no estamos conformes".

En tanto, la presidenta del órgano constituyente, Elisa Loncon, indicó que "cuando se dividen las posiciones, se debilita el proceso. Sin embargo, aquí no está nadie excluido, todos estamos en igualdad de condiciones y no me gustaría que salieran diciendo que tales convencionales renuncian a sus derechos... Eso no es verdad, eso es desinformación".

Ahora comenzó el proceso de Consulta Indígena y la Secretaría Técnica debe proponer un mecanismo específico y un cronográma, así como realizar un cálculo respecto del dinero que se necesitará para su realización.