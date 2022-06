Convencionales le solicitaron a sus pares "no pegarse el show" en caso de invitar a ex Presidentes

Convencionales solicitaron este jueves a sus pares y asesores que ninguno "se quiera pegar el show", en referencia a algún mal comportamiento, si finalmente los ex Presidentes son invitados a la ceremonia de entrega de la propuesta de nueva Carta Fundamental, una decisión que tomará la mesa de la Convención Constitucional esta tarde.

"Que ningún constituyente y ningún asesor se quiera pegar el show. En muchas oportunidades, creo yo, han ocurrido situaciones que no se explican (sobre malos comportamientos)", advirtió el convencional socialista Cesar Valenzuela.

En esta línea, afirmó que "no se nos perdonaría una situación de esa naturaleza, que alguien no fuese capaz de comportarse" en esta ceremonia, que se realizará el próximo 4 de julio.

En tanto, su par RN Ruggero Cozzi solicitó que en caso de aprobarse estas invitaciones, el acto "se de un ambiente de respeto y tolerancia, porque la verdad es que hay algunos constituyentes que no saben comportarse. Espero que no hayan funas ni momentos desagradables si es que están presente los ex Presidentes".

A las 17:00 horas la mesa de la Convención se reunirá -con varios integrantes de forma telemática- para definir si incluirá a los ex Presidentes de la República en la lista de invitados para el acto del 4 de julio, cuando será entregado el texto constitucional.

"NO ENCONTRAMOS CONCORDANTE QUE EL EX PRESIDENTE PIÑERA ASISTA"

Una de las convencionales que está en contra de que asistan los ex presidentes es Ingrid Villena, de pueblo constituyente, quien manifestó su rechazó especialmente en el caso de Sebastián Piñera.

"Él (Piñera) en particular no fue invitado tampoco a la ceremonia de inicio y de apertura de la Convención Constitucional, por ende tampoco encontramos concordante que venga al cierre de la Convención, sobre todo cuando ya ha dejado de ejercer su cargo como Presidente de Chile. Nosotros vamos en esa postura", detalló la constituyente.

Mientras que Rosa Catrileo, de pueblo mapuche, aseguró que "los pueblos originarios son muy respetuosos de los protocolos, por lo tanto éramos de los colectivos que creíamos que era necesario que ellos tuvieran presencia acá, que fueran invitados".

"Ahora, si ellos venían o no, era una decisión personal, por supuesto", advirtió Catrileo.