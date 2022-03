Convencionales repudian agresión contra Marcos Barraza: "Nadie tiene que sufrirlo"

Convencionales de todos los sectores salieron a repudiar la agresión que sufrió el comunista Marcos Barraza quien fue atacado por una mujer que le puso una bandera en la cabeza cuando el convencional salía del edificio del Congreso en Santiago, que actualmente alberga a la Convención Constitucional.

El hecho, capturado en video por su par socialista Pedro Muñoz, se habría dado en el contexto de un "pañuelazo por la vida" desarrollado en víspera de la votación en el Pleno del artículo de Derechos Fundamentales que consagra el derecho al aborto, algo que el sector de Barraza apoya y que el grupo que llegó a protestar rechaza.

"Me siguieron un rato y luego me atosigaron, me pusieron la bandera en la cabeza reiteradas veces, tratando de provocarme para que reaccionara violentamente", explicó, reconociendo que el hecho "me perturbó, no creo que nadie tenga que estar sometido a ese tipo de agresiones".

Previamente, parte de los manifestantes "estaban insultando a Hernán Larraín (Evópoli), y después me enteré de que habían insultado a Patricia Politzer (INN) con descalificaciones y groserías", de acuerdo a Barraza.

Marcela Cubillos (Ind-UDI) condenó lo ocurrido, planteando que "todos los que hemos sufrido en algún minuto agresiones por intolerancia somos especialmente sensibles a este tipo de acciones que nadie tiene que sufrir, que nadie tiene que vivir, y nadie tiene que sentirse ni siquiera incomodado o perturbado".

A su vez, Constanza Schönhaut (CS) comentó que al ver el video "me sorprendió la reacción del carabinero, que le dice a la señora que simplemente 'no lo haga'. Creo que no es la primera vez que carabineros que están acá no hacen nada frente a agresiones".

La agresora, identificada como Helcia Briones, formó parte de la franja política de la UDI donde se presentaba como una repostera que llama a votar por el Rechazo al proceso constituyente. En el incidente se observa como, tras la agresión, se aleja sonriendo e inmediatamente es abordada por un carabinero, el que sólo la reprendió por un momento, luego de lo cual la agresora siguió su camino.

De todas maneras, Briones fue detenida, y horas más tarde, efectivos de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) llegaron a la sede del órgano constituyente para recoger la denuncia del convencional.

🔴 Según el reporte policial, la mujer que agredió al convencional @MarcosBarrazaG es Helcia Briones, quien formó parte de la franja televisiva del Rechazo, en el espacio de la @udipopular. (vía @cecilirom) pic.twitter.com/R03tZqq3nQ — NYC Prensa (@NYC_prensa) March 14, 2022

BARRAZA ACUSÓ OTRAS AGRESIONES DE LA MISMA MUJER Y LLAMÓ A LA UDI A REPUDIAR EL HECHO

Tras constatar lesiones y presentar la denuncia correspondiente, Barraza valoró el rechazo a su agresión por parte de convencionales de diversos partidos, aunque llamó a la UDI y a su presidente, Javier Macaya, a también rechazar el actuar violento de esta mujer, dado que ella apareció en una franja gremialista.

"Carabineros de la SIP me tomó declaración respecto de la denuncia -que ya está estampada- y se tomó declaración al constituyente Pedro Muñoz, a quien agradezco por grabar las imágenes. Luego me dirigí con personal de la SIP al Cesfam de la Municipalidad de Santiago para hacer constatación de lesiones, que básicamente son lesiones menores como zamarreos o cosas así, pero que están asociadas a un hecho bien violento", denunció el convencional comunista.

En esta línea, "no me quiero sentir preocupado, pero sí tomaré más resguardos; tengo una hija pequeña de cinco años y no quiero que le pase nada y estoy preocupado de que haya visto imágenes de este tipo en las redes", expresó.

"Sé que hay constituyentes que siendo de la UDI ya repudiaron el hecho y en buena hora que así haya sido, pero esperaría que el partido y el presidente de la UDI lo repudiaran", continuó Barraza, recordando que junto a la constituyente Carolina Videla ya habían sido agredidos de forma verbal y casi física por parte de "la misma señora y los mismos sujetos que me agredieron hoy".

Quiero agradecer a todas y todos por sus sinceras muestras de solidaridad ante la agresión que sufrí hoy.

No es la primera vez que a las y los convencionales intentan amedrentarnos. Seguimos con más convicción que nunca redactando una Nueva Constitución para el pueblo de Chile. — Marcos Barraza (@MarcosBarrazaG) March 14, 2022

PRESIDENTA PIDIÓ REFORZAR SEGURIDAD

También reacción la presidenta de la Constituyente, María Elisa Quinteros, quien manifestó que aquellos hechos "donde se agreden a las y los constituyentes, a sus asesores o a quien trabaje en este espacio es terrible para todos y todas nosotros".

"Se siguieron los conductores regulares, el convencional Barraza hizo la denuncia, y hemos pedido desde la Presidencia reforzar la seguridad en el exterior con el fin de evitar este tipo de actos violentos", apuntó,

La calle Compañía de Jesús, en las afueras del edificio, es escenario frecuente de distintas manifestaciones relativas al trabajo que desarrolla la Convención.