Convencionales: UDI cree "perfectamente viable" una lista única, a Evópoli y RN los complica Kast

Luego del amplio triunfo del Apruebo en el Plebiscito, Chile Vamos ya trabaja para concretar una lista unitaria de candidatos a constituyentes con miras a abril, pero algunos parlamentarios piden un cónclave para discutir sus características.

El domingo, la división oficialista en las posturas sobre el Plebiscito se vio reflejada incluso en las puestas en escena: por separado, entre comandos, y en las actividades oficiales de las directivas de los partidos.

Lo que ahora viene "no es una competencia entre partidos, es una cosa distinta, donde se va a modelar el modelo social que tenemos delante", dijo la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe.

"Por lo tanto, me parece que toda la centroderecha -donde tenemos comunión de ideas en torno a eso- debiéramos actuar en conjunto y creo que es perfectamente viable generar un acto electoral que incluya a todo la centroderecha para este proceso constituyente", dijo la parlamentaria.

INCLUIR A KAST NO CONVENCE A TODOS

Sin embargo, la eventual inclusión del Partido Republicano de José Antonio Kast divide las aguas y complica a Evópoli y Renovación Nacional, que en parte fueron por el Apruebo.

El senador y presidente de RN, Rafael Prohens, evidenció sus dudas: "Tenemos claro cuáles son nuestros valores, principios y lo que debe estar en la Constituyente y eso va a ser el piso mínimo en caso de conversar con él (Kast) u otras personas que quieran entrar".

"Si el Partido Republicano quiere participar dentro de Chile Vamos, que haga su propuesta como corresponde. De lo contrario, la mesa no la va a votar", complementó.

"Creo que algunos de mi sector no entendieron lo que ocurrió el domingo y el mensaje que nos dio la ciudadanía. La gente quiere empatía y no odiosidad; José Antonio Kast representa todo lo contrario", dijo el diputado RN Camilo Morán, quien ocupó el escaño que liberó Mario Desbordes al asumir como ministro.

Morán apuntó que Kast es "un declarado opositor al Gobierno, que critica todo, no quiere acuerdos, no quiere diálogo, no quiere cambios, no quiere nada, sólo infundir odiosidad".

"No cometamos el error de ir con los extremos, no vamos a llegar a ningún lado", aseguró.

El jefe de la bancada de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba (pro Rechazo), señaló que "Chile Vamos es un conglomerado oficialista y yo he visto al señor Kast decir que es un opositor al Presidente".

"Él (Kast) tiene las puertas abiertas, pero cuando uno quiere entrar a una casa tiene que cumplir las reglas de la casa. Espero que ese cónclave se ejecute lo antes posible", agregó el legislador.

EVÓPOLI SOSTIENE QUE "KAST HA SIDO OPOSICIÓN"

Tampoco está convencido el diputado y presidente de Evópoli, Andrés Molina, quien sostuvo que Kast "ha sido de oposición al Gobierno y esto fue desde el comienzo. Sin dudas que aleja posiciones".

"No conozco tampoco sus candidatos, sería bueno saber qué candidatos son los que está ofreciendo para que estén en la lista de Constutyentes. En lo que a Evópoli respecta, el primer esfuerzo que vamos a hacer es ampliar nuestros espacios para los independientes", subrayó.

Por su parte, la diputada María José Hoffmann (UDI) afirmó que "los esfuerzos por la unidad tienen que ser hasta que duelan. De lo contrario, el resultado está escrito y cuándo la izquierda va unida el resultado es mucho más certero".

"Me parece absolutamente razonable hacer un esfuerzo en todo el sector, y por qué no de José Antonio Kast, que también ha dado una tremenda pelea por las ideas de la libertad", aseguró.

KAST: TENEMOS OBLIGACIÓN DE PONERNOS DE ACUERDO

Por su parte, el propio José Antonio Kast afirmó que "más allá de las diferencias que tuvimos en campaña como sector político, tenemos la obligación hoy de ponernos de acuerdo para proponer los mejores candidatos a la asamblea constituyente, que permitan incorporar ideas y propuestas que sirvan a Chile".

"Mientras la izquierda pelea para repartirse el poder, nosotros tenemos que mostrar unidad", concluyó

MINISTROS DESCARTAN SER CONVENCIONALES

En tanto, al interior de La Moneda preocupa el fenómeno del llamado "pato cojo", considerando el tiempo acotado que le queda al Gobierno y el riesgo de que, con el procso constituyente en marcha, se vea intrascendente en las definiciones.

Al menos cinco ministros que han descartado buscar una posible candidatura a la Convención Constitucional, entre ellos Ignacio Briones (Hacienda), ya que su intención es seguir en sus cargos hasta el término de la administración Piñera.

"Es un proceso relevante, trascendental, y donde espero que estén las mejores personas. Sin lugar a dudas, mi compromiso con el Gobierno del Presidente Piñera es seguir liderando el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y si usted me pregunta a mí, mi compromiso es ojalá terminar el mandato del Presidente Piñera", dijo a su vez Karla Rubilar.

Por su parte, el líder del Mineduc, Raúl Figueroa, indicó: "Tengo autoridad del Ministerio de Educación que me encomendó el Presidente, a la cual estoy absolutamente abocado en los desafíos del sistema educativo".

"Son inmensos y, por lo tanto, seguiré ejerciendo esta labor por todo el tiempo que el Presidente de la República así lo estime conveniente", afirmó el secretario de Estado.

El 11 de enero es la fecha final para que los personeros del Gobierno renuncien a su funciones en caso de querer ser candidatos a constituyentes, misma fecha en que se inscriben las candidaturas.