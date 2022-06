Corte Suprema agradeció a la Convención por "la decisión de no descabezar" al actual Poder Judicial

La vocera de la Corte Suprema, la ministra Ángela Vivanco, agradeció este miércoles la decisión del Pleno de la Convención Constitucional de retrasar la entrada en vigencia de la norma transitoria que jubilaría a al menos una centena de jueces una vez entrada en vigencia la Carta Fundamental, lo que había levantado varias alertas en el Poder Judicial.

"Esta norma permite que el funcionamiento del Poder Judicial siga, que no dependa de lo que suceda en el proceso constituyente, y que como consecuencia no haya salida masiva de jueces. Nos parece de la mayor relevancia y consideramos y agradecemos a los 115 constituyentes que, más allá de sus líneas políticas, tomaron está decisión republicana de no descabezar al Poder Judicial y permitir que la institución correspondiente siga funcionando como corresponde a un Estado de Derechos", dijo la portavoz en una rueda de prensa.

La norma aprobada ayer en el Pleno -por 115 votos a favor, 11 en contra y 23 abstenciones- establece que el cese de funciones a los 70 años no se aplicará a los jueces que ya formen parte del escalafón primario del Poder Judicial -a quienes se les respetará el límite de 75 años-, sino que sólo a los nuevos magistrados.

Para los jueces de la Suprema, en tanto, el texto fija que el límite de los 14 años de mandato se computará recién desde la entrada en vigor de la nueva Constitución.

Con el cierre de la votación de las normas transitorias, Vivanco destacó que "lo que corresponde es que el pueblo soberano se pronuncie en el plebiscito de salida", fijado para el 4 de septiembre.

"Considerando que el Poder Judicial no es incumbente en los procesos políticos, no nos referiremos en adelante en este tema para no intervenir en las decisiones políticas, sin perjuicio de que cada juez tiene su propia visión del proyecto", señaló la magistrada.

REACCIONES AL QUORUM DE 4/7

En paralelo, siguen las reacciones sobre la aprobación ayer en el Pleno del quórum de 4/7 para reformar la nueva Constitución hasta el 2026.

La norma visada ayer indica que las alteraciones "sustanciales" al sistema político, forma del Estado regional, capítulos de Naturaleza y Medio Ambiente y de disposiciones transitorias, entre otros, necesitarán un plebiscito ratificatorio, aunque, si la reforma en el Congreso logra aprobarse por más de 2/3 de los parlamentarios, no necesitará ese referéndum.

El convencional Cristián Monckeberg (Renovación Nacional) apuntó hoy que "muchos requisitos, muchos candados para cambiar la Constitución, dan cuenta de dos cosas: uno, que estoy enamorado con mi proyecto de Constitución, o dos, que no es producto del diálogo".

A juicio de la derecha "es precisamente lo segundo lo que refleja estas normas: el temor a que me cambien la Constitución y mi proyecto al día siguiente", afirmó el ex ministro.

En contraste, el convencional Jaime Bassa (Frente Amplio) resaltó que "nadie debería estar en condiciones de afirmar que un plebiscito es un candado", pues "preguntarle a la ciudadanía es abrir a la discusión democrática".

"Ahora, que haya sectores que no quieran preguntarle a la ciudadanía, eso es otro asunto. Creo que acá hay mucho de proyección, cada uno ve la realidad a partir de lo que tiene adentro", planteó el ex vicepresidente del órgano constituyente.

CONVENCIONAL LLAMÓ A NO DESCANSAR Y HACER PRESIÓN PARA EJECUCIÓN DE NORMAS EN LOS PLAZOS QUE FIJA EL BORRADOR

Desde Pueblo Constituyente, en tanto, la convencional Camila Zárate hizo un llamado a que "las organizaciones sociales y ambientales no descansen en la institucionalidad para la ejecución" de las normas transitorias en los plazos que fija el borrador constitucional, como, por ejemplo, el estatuto del agua.

"Si bien pusimos un plazo de seis meses para empezar a realizar la implementación de la redistribución en nuestro país, la única manera de que esta se ejecute realmente va a ser a través de la presión ciudadana, a través de la movilización de las comunidades", manifestó la activista medioambiental.