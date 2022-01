Corte Suprema respondió a idea de la Convención de limitar la temporalidad del cargo en jueces del Poder Judicial

La ministra Ángela Vivanco, vocera de la Corte Suprema, formuló descargos del máximo tribunal ante la propuesta presentada en la Convención Constitucional que limita la temporalidad en los cargos del Poder Judicial.

"La fijación de la independencia y de la inamovilidad judicial no es un tema de privilegios judiciales, es un tema que resalta protección de los derechos de las personas que concurren a los tribunales", expuso la magistrada.

La propuesta en concreto busca limitar el tiempo de ejercicio en el cargo a 15 años para los jueces de la Suprema y a 8 años para estamentos de menor jerarquía, como las Cortes de Apelaciones y los tribunales de primera instancia, renovables mediante concurso público.

Ésta fue presentada por convencionales del Frente Amplio, Chile Digno y otras agrupaciones del sector. Y en respuesta, Vivanco anunció el envío de un documento donde se detallarán los reparos a esta iniciativa que -aseguró- vulnera el principio de inamovilidad del cargo que poseen los miembros del Poder Judicial.

La respuesta formal contiene observaciones basadas en la jurisprudencia interna y la recopilación de experiencias juridicas internacionales.

CONVENCIÓN ACUSA "INTROMISIÓN INDEBIDA"

La postura expuesta públicamente por la Suprema no fue recibida de buena manera por algunos convencionales, entre ellos Manuela Royo (Lista del Apruebo) y Mauricio Daza (Regionalismo Ciudadano Independiente), quienes cuestionaron que esto puede afectar la autonomía del órgano constituyente.

"Esta iniciativa plantea formas de modificar los nombramientos creando un Consejo de Justicia y apunta hacia una solución democrática respecto a ello. Sin embargo, hoy recibimos un comunicado que no solamente fue entregado hacia convencionales a la Comisión de (Sistema de) Justicia, sino a todos los jueces y la jueza de Chile, pronunciándose respecto a nuestra iniciativa", comentó Royo.

Se trata de declaraciones que "las consideramos una intromisión indebida por parte de la Corte Suprema y consideramos que es preocupante respecto a la independencia y la autonomía de la Convención Constitucional", advirtio.

En esta línea, Daza señaló que la Suprema "se trata de un órgano del poder constituido oficialmente y como tal se pronuncia acerca de un debate pendiente en la Convención Constitucional".

"Ningún otro órgano del poder constituido ha llegado tan lejos como lo hizo en esta oportunidad la Corte Suprema y nosotros, más allá del contenido de esta u otra iniciativa, lo primero que tenemos que hacer es defender la autonomía de esta Convención", enfatizó.

LIMITAR PERÍODOS "SACRIFICA LA INDEPENDENCIA JUDICIAL"

Por otra parte, el abogado Jorge Contesse, académico de la Rutgers School of Law-Newark, aseguró que el problema "es que una propuesta como esa, al limitar el período con la idea de que con esto se va a terminar con la idea de la carrera judicial, está sacrificando completamente, a mi juicio, el principio sagrado de la independencia judicial".

"Lo que queremos nosotros, lo que debiéramos aspirar es que sea una Constitución que ponga el centro la independencia judicial, porque esa es una garantía, no para los jueces, es una garantía de nuevo para la ciudadanía, que cuando comparezcamos ante la justicia, son los argumentos que presentamos los que van a valer y no la identidad de las partes, no los intereses que representamos, no el poder económico que podamos tener", puntualizó el experto a Cooperativa.