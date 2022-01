Cristián Monckeberg contra el unicameralismo: Lo que se aprobó ayer es un mamarracho

El ex ministro de Vivienda y miembro de la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional, Cristián Monckeberg, fustigó la aprobación del sistema unicameral.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Monckeberg advirtió que "lo que se aprobó ayer es un mamarracho, no tiene ni pies ni cabeza. Va a costar mucho que cuaje el sistema unicameral con un Presidente (sistema presidencial) (...) voltean al Presidente permanentemente por las causales que se le ocurran... Miremos a nuestros vecinos del norte (Perú)".

"Todos los países vecinos han sufrido una rotación de Presidentes muy compleja. El propio Presidente Castillo (de Perú) ya se habla en que están pensando en sacarlo -manifestó- A mí juicio, el presidencialismo con un sistema unicameral además perjudica fuertemente la presencia de las regiones en la toma de decisiones".

"Un congreso unicameral se elige de acuerdo a la población. Dónde se van a elegir más diputados: en Santiago, Concepción, Valparaíso... ¿Y en el resto de las regiones?", cuestionó: "Que los constituyentes empiecen a dar explicaciones en sus regiones -los que están por el unicameralismo- porque Santiago va a tener 80 diputados y Magallanes va a tener 2 diputados".

"Por eso nosotros planteamos un sistema bicameral distinto, donde exista una Cámara de Diputados política, que tome decisiones legislativas, y un senado más territorial en que todas las regiones tengan el mismo número de senadores", explicó Monckeberg.

"Creo que el proceso constituyente hay que cerrarlo bien, con concesiones y tratando de llegar a buenos entendimientos", indicó el ex ministro, recalcando que "lo de ayer en Sistema Político -y a eso le sumo las definiciones anteriores en Modelo Económico y con la Corte Suprema- (...) son señales que llaman a la preocupación".

SISTEMA PRESIDENCIAL APOYANDO AL PC

Cristián Monckeberg, además, hizo un llamado al Presidente electo, Gabriel Boric, para que "trate de influir con buenas sugerencias a la Convención Constitucional"

"El sistema presidencial se aprueba porque se juntaron los votos necesarios para aprobar la norma", aprobando "la propuesta del PC en un diálogo directo con nosotros y con muchos del resto de la centroizquierda quedándose fuera de esa propuesta", indicó.

"Nosotros votamos a favor todas las propuestas de presidencialismo: las nuestras y las de la izquierda. La única que logró agunos votos más de la izquierda, más los nuestros, fue la del Partido Comunista. Por eso digo: 'lo que hubo ayer fueron definiciones que se toman, pero ausencia de diálogo'", recalcó la ex autoridad de Gobierno.

"Si hay tres o cuatro propuesta de presidencialismo y solo una alcanza la mayoría con votos de la centro derecha, es por algo; es porque la centroizquierda y la izquierda no está conversando, no se está ordenando, no está dialogando", cerró.